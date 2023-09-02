“مترجعش تقول معرفش” تنبيه لاصحاب العدادات القديمة من وزارة الكهرباء

هناك تنبيه لاصحاب العدادات القديمة من وزارة الكهرباء حيث أن الوزارة قد أوضحت أن كل من يملك عداد كهرباء قديم فإنه قد يعرض نفسه لحالة من حالات قطع الكهرباء بشكل تام، وكان لهذا التنبيه أثره في ازدياد بحث الكثير من المواطنين حول حقيقة هذا الخبر، وما هو الغرض من التنبيه بالإضافة إلى أن الكثير من المواطنين أرادوا أيضا معرفة ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها حتى يتم قبول طلب استخدام العدادات بكروت مسبقة الشحن.

تنبيه لاصحاب العدادات القديمة

بعد البحث بشكل منظم داخل صفحات وزارة الكهرباء وجدنا أنه بالفعل قد تم إعلان وكذلك وضع تنبيه لاصحاب العدادات القديمة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أنه لا بد من تغيير العدادات القديمة بأخرى حديثة متطورة حتى يتم توفير الوقت والجهد على المواطن المصري.

حيث أنه في حال قام المواطن للذهاب إلى واحدة من شركات توزيع الكهرباء القريبة له ومعه بطاقته الشخصية سوف يستطيع تقديم طلب للحصول على العداد مسبق الشحن، والتي يكون الغرض منها أن يضع المواطن ما يناسبه من وحدات كهربائية لاستخدامها بمعدل مقنن يعلمه هو بنفسه دون انتظار فاتورة الكهرباء كما هو معتاد.

هل تم إلغاء فاتورة الكهرباء؟

على الرغم من أنه قد تم الإعلان بشكل رسمي عن تنبيه لاصحاب العدادات القديمة بضرورة تغييره بقرار موثق على كافة الصفحات الرسمية للوزارة، إلا أننا وجدنا أن هناك إشاعة جديدة ألا وهي أن فاتورة الكهرباء قد تم إلغاؤها وهذا أدى إلى ازدياد تساؤل المواطن المصري حول كيفية دفع فاتورة الكهرباء وهل تم إلغاؤها بشكل تام.

علما بأن الوزارة أكدت على أن الأمر كله هو أن فاتورة الكهرباء سوف تصدر في شكل الفاتورة التي يحصل عليها المواطن حينما يقوم بشحن هاتفه المحمول، حيث إن محصل الكهرباء سوف يمر على المنزل ومعه جهاز مخصص لدفع فاتورة الكهرباء دون وجود أوراق كما هو منتشر.

على ما يبدو أن الحكومة المصرية تبدأ بالتدريج بالتقدم نحو التغيير الرقمي حيث إنها سوف تجعل المواطن يعيش في بيئة، معتمدة على التطور دون الحاجة للاستمرار أي نظام تقليدي قديم.