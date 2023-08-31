اضبط الان تردد قناة SSC الجديد 2023 نايل سات وبدر سات لمتابعة أقوى المباريات والبطولات العالمية والمحلية

يبحث الكثير على تردد قناة SSC الجديد 2023 وذلك لأنها تعتبر من القنوات المهمة في عرض البطولات الرياضية السعودية الإقليمية وأيضًا القارية، كما يمكنك مشاهدة الدوري السعودي ومباريات المنتخب السعودي أيضًا، يمكنك مشاهدة هذه القناة على كافة الأقمار الصناعية وسنتعرف الآن على تردد هذه القناة.

تردد قناة SSC الجديد 2023

تردد قناة SSC الجديد 2023 يعتبر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع حاليًا وذلك لمشاهدة المباريات السعودية، يختلف التردد باختلاف نوع القمر الصناعي كالآتي:

تردد قناة SSC الجديد على قمر النايل سات هو 12523، الإستقطاب أفقي، ومعدل الترميز هو 27500، معامل التصحيح هو ⅚.

وأيضًا يمكنك مشاهدة القناة على قمر عرب سات على تردد 11747، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز هو 27500، معامل التصحيح هو ⅔.

كما أن تردد القناة على قمر بدر سات هو 121848، و الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 2700، ومعامل التصحيح هو ⅔.

كيفية استقبال تردد قناة SSC الجديد 2023

تردد قناة SSC الجديد 2023 يتم استقباله بسهولة وذلك لأنها قناة مجانية، يمكنك اتباع الخطوات الآتية لاستقبال القناة:

اضغط على زر menu الموجود في الريموت الخاص بك.

ستظهر لك القائمة الرئيسية، انقر على أيقونة التركيب.

اضغط على كلمة اضافة تردد قناة جديدة.

ادخل تردد القناة بشكل صحيح والتابع للقمر الصناعي الخاص بك.

ملء باقي البيانات المطلوبة حول تردد القناة مثل معدل الترميز والاستقطاب.

اضغط على زر البحث.

بعد الانتهاء من البحث، اضغط على كلمة حفظ.

ستظهر لك القناة.

البطولات التي تعرضها قناة SSC

تعرض قناة SSC جميع البطولات الرياضية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنها تستضيف أكبر المحللين والمعلقين في برامجها، وأيضًا من البطولات التي تعرضها القناة: