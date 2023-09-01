طريقة تنزيل لعبة فيفا 2024 الجديدة EA SPORTS FC MOBILE 24

أعلنت شركة EA المتخصصة في مجال صناعة وتطوير ألعاب الفيديو، عن موعد طرح لعبة فيفا موبايل 2024 بالاسم الجديد EA SPORTS FC MOBILE 24، والذي من المقرر أن يكون في يوم 26 سبتمبر المقبل، وذلك بعدما طرحت الشركة نسخة تجريبية من اللعبة نفسها، وذلك بهدف تمكين اللاعبين من تجربتها واختبارها قبل أن يتم طرحها رسميا في متجر جوجل.

طريقة تنزيل لعبة فيفا 2024

تسمح الشركة لعدد محدود من اللاعبين إمكانية تحميل النسخة التجريبية من لعبة فيفا موبايل 2024، وذلك لأنه يتم طرح تلك النسخة على جميع المتاجر، بل في عدد محدود من الأماكن في العالم، ولكن نظراً للشغف الكبير لدى محبى لعبة، فإنه يمكنهم تحميل النسخة التجريبية “بيتا” من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الإعدادات.

الضغط على إدارة التطبيقات.

الدخول إلى قائمة التطبيقات.

اختيار تطبيق متجر جوجل.

الضغط على مسح البيانات.

تحميل أحد تطبيقات تغيير الموقع (VPN) الموثوق منها.

تشغيل تطبيق تغيير الموقع.

اختيار سيرفر كندا من القائمة.

الضغط على زر اتصال.

الدخول إلى تطبيق متجر جوجل وضبط الاعدادات.

البحث عن لعبة EA SPORTS FC MOBILE BETA.

الضغط على زر تثبيت لتحميل اللعبة.

فتح اللعبة واستكمال البيانات المطلوبة.

تحسينات لعبة فيفا موبايل 2024

أوضحت شركة ELECTRONIC ARTS عبر موقعها الإلكتروني، عن بعض التحسينات الجديدة التي تضمنتها النسخة التجريبية من لعبة كرة القدم الشهيرة، وجاء أبرزها على النحو التالي: