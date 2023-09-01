فيها سر خطير.. معجزة في بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين

تعاني السيدات من مشاكل البشرة المختلفة، مثل حب الشباب، والبقع الداكنة، والخطوط الدقيقة، وغيرها من المشاكل المختلفة، وعلى الرغم من اهتمام السيدات بالبشرة، وحرصهم الكبير على الحصول على بشرة نضرة وناعمة، إلا أن أسعار المستحضرات التجميلية الباهظة تعتبر مشكلة بالنسبة للكثيرين، لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية هي الحل المثالي للكثيرين.

بذور الكتان للبشرة

تعد بذور الكتان من المكونات الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للبشرة، حيث أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، والعوامل البيئية الأخرى، كما أنها تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مظهر البشرة وملمسها، حيث تجعلها ناعمة بشكل ملحوظ.

مكونات الوصفة

يمكنك تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة باستخدام المكونات التالية:

عدد 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

عدد 2 من أوراق الغار (اللورا).

كبسولة واحدة من فيتامين E.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

بذور الكتان من المكونات الطبيعية التي توفر العديد من الفوائد الصحية للبشرة، ويمكن تحضير تلك الوصفة عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

ضعي كوب من الماء في وعاء على نار متوسطة.

أضيفي إلى الماء 2 ملعقة من بذور الكتان.

ضعي أوراق الغار على الخليط، مع التقليب المستمر للحصول على قوام متجانس.

ارفعي الخليط من على النار، ثم قومي بتصفية الخليط وهو ساخن.

أضيفي إلي الخليط زيت الزيتون مع التقليب لتمتزج المكونات.

ضعي جل الصبار وكبسولة فيتامين E على الخليط مع التقليب المستمر.

احفظي الخليط في برطمان محكم الغلق، ثم ضعيه في مكان جاف لاستخدامه في الوقت الذي ترغبين فيه.

طريقة الاستخدام

يمكنك استخدام هذا الخليط الطبيعي على بشرتك مرة واحدة يومياً قبل النوم، لذلك ضعيه على بشرتك بعد غسلها وتجفيفها، واتركيه لمدة لا تقل 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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