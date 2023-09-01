رابط التقديم على تعيينات وزارة التربية العراقية 2023

تعيينات وزارة التربية العراقية حيث أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية وزارة التربية والتعليم العراقية، عن توفير فرص عمل جديدة لجميع الخريجين والباحثين على وظائف، مع العلم أن هذا التعيين سوف يتم بطريقة التعاقد بين المتقدم وجهة العمل، وسوف يتم فتح باب التقديم الجديدة في جميع محافظات العراق للعمل كمدرس أو معلم، ولهذا السبب يبحث جميع المواطنين العراقيين لمعرفة الرابط الخاص بتقديم التعيينات في وزارة التربية العراقية 2023 للتقديم.

التقديم على تعيينات وزارة التربية العراقية 2023

تُعد وظيفة المعلم والمدرس من أفضل الوظائف التي يرغب الجميع في الالتحاق بها، مع العلم أن عقود وزارة التربية تكون في شكل عقود مؤقتة يتم منحها لجميع الخريجين من المعاهد والجامعات في مختلف التخصصات، ومن أبرز أهداف منحة التوظيف هي، سد الفجوة بين العرض والطلب داخل وزارة التربية والتعليم، توفير فرص عمل للشباب داخل العراق، إضافةً إلى ذلك تحسين كفاءة العملية التعليمية، مع العلم أن مدة التعاقد تكون سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك في حالة احتياج الوزارة إلى ذلك، وقد حددت الوزارة رابط خاص للدخول عن طريقه لإتمام خطوات التقديم.

طريقة التقديم على وظائف وزارة التربية العراقية

يتم التقديم على وظائف وزارة التربية عن طريق اتباع الآتي:

الدخول على الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط https://empedu.ur.gov.iq/

الدخول على قسم الوظائف الشاغرة، ثم بعد ذلك يتم اختيار القسم الذي يرغب المتقدم الالتحاق به.

يتم الدخول على قسم الخاص بالعقود.

قم بملء الاستمارة التي توجد أمامك، ثم مراجعة جميع البيانات قبل الضغط على إرسال.

عليك الانتظار لحين الرد عليك لقبول الطلب، مع العلم أنه سوف يتم الرد عليك عبر البريد الإلكتروني.

عليك متابعة الرسائل التي تأتي من خلاله.

الشروط التقديم في تعيينات الوزارة

وضعت وزارة التربية العراقية بعض الشروط الواجب توافرها من أجل الالتحاق بالوظائف المعلن عنها، وتتمثل في:

لابد أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية في التخصص المطلوب في الوزارة.

يجب أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس.

أن يكون حسن السير والسلوك ولديه شهادة بذلك.

ألا يكون مصاب بأي أمراض مزمنة، بالإضافة أنه يجب أن يتمتع بصحة جيدة لأداء المهام المطلوبة.

لابد أن يكون المتقدم من موطني العراق ويحتاج إلى هذه الوظيفة.

للتقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية لابد من الانتباه إلى هذه التعليمات فلابد من الموافقة على كافة القيود التي تفرضها الوزارة والإقرار بصحة البيانات كما أنه يجب كتابة الأرقام في الاستمارة باللغة الإنجليزية، وكتابة التواريخ بصيغة يوم وشهر وسنه وأيضا طباعة استمارة التقديم.