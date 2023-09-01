تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد بدأ من 5 سبتمبر تعديل مواعيد 5 قطارات

تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أصدرت تعليمات جديدة بخصوص مواعيد القطارات في الاتجاه القبلي والبحري وعدلت مواعيد 5 قطارات وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر 2023 وفيما يلي سوف نوضح لكم المواعيد الجديدة للقطارات.

تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد

اعتبارًا من الثلاثاء المقبل سيتم تعديل جدول بعض خطوط السكك الحديدية لذلك سوف نوضح لكم تلك المواعيد:

القطار رقم 23 ثالثة تهوية القاهرة/ الإسكندرية تم تعديل موعده فأصبح يقوم الساعة 4:30 عصرًا بدلًا من الساعة 5:20 مساءً.

القطار رقم 912 مكيف القاهرة/ الإسكندرية تم تعديل موعده فأصبح يقوم الساعة 6:00 مساءً بدلًا من الساعة 7:10 مساءً.

القطار رقم 3009 ثالثة مكيفة القاهرة/ الإسكندرية تم تعديل موعده فأصبح يقوم الساعة 7:10 مساءً بدلًا من الساعة 6:00 مساءً.

القطار رقم 3022 ثالثة مكيفة المنصورة/ الإسكندرية تم تعديل موعده فأصبح يقوم الساعة 7:15 مساءً بدلًا من الساعة 7:05 مساءً.

القطار رقم 934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / الأقصر تم تعديل موعده فأصبح يقوم الساعة 10:15 مساءً بدلًا من الساعة 10:25 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة أسوان

يتساءل الكثير عن مواعيد قطارات الصعيد خط القاهرة أسوان لذلك سوف نوضح لكم المواعيد فيما يلي: