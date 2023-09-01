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تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد بدأ من 5 سبتمبر تعديل مواعيد 5 قطارات
مواعيد القطارات الجديدة 2023
تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أصدرت تعليمات جديدة بخصوص مواعيد القطارات في الاتجاه القبلي والبحري وعدلت مواعيد 5 قطارات وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر 2023 وفيما يلي سوف نوضح لكم المواعيد الجديدة للقطارات.
تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد
اعتبارًا من الثلاثاء المقبل سيتم تعديل جدول بعض خطوط السكك الحديدية لذلك سوف نوضح لكم تلك المواعيد:
- القطار رقم 23 ثالثة تهوية القاهرة/ الإسكندرية تم تعديل موعده فأصبح يقوم الساعة 4:30 عصرًا بدلًا من الساعة 5:20 مساءً.
- القطار رقم 912 مكيف القاهرة/ الإسكندرية تم تعديل موعده فأصبح يقوم الساعة 6:00 مساءً بدلًا من الساعة 7:10 مساءً.
- القطار رقم 3009 ثالثة مكيفة القاهرة/ الإسكندرية تم تعديل موعده فأصبح يقوم الساعة 7:10 مساءً بدلًا من الساعة 6:00 مساءً.
- القطار رقم 3022 ثالثة مكيفة المنصورة/ الإسكندرية تم تعديل موعده فأصبح يقوم الساعة 7:15 مساءً بدلًا من الساعة 7:05 مساءً.
- القطار رقم 934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / الأقصر تم تعديل موعده فأصبح يقوم الساعة 10:15 مساءً بدلًا من الساعة 10:25 مساءً.
مواعيد قطارات القاهرة أسوان
يتساءل الكثير عن مواعيد قطارات الصعيد خط القاهرة أسوان لذلك سوف نوضح لكم المواعيد فيما يلي:
- قطار مصر القاهرة أسوان رقم 1902 مكيف موعد الساعة 00:20 مساءً.
- القطار رقم 980 مكيف القاهرة/ أسوان موعده الساعة 8:00 صباحًا.
- القطار رقم 2010 القاهرة/ أسوان موعده الساعة 10:00 صباحًا.
- القطار رقم 2006 مكيف القاهرة/ أسوان موعده الساعة 5:15 عصراً.
- القطار رقم 2012 مكيف القاهرة/ أسوان 5:30 عصراً.
- القطار رقم 988 مكيف القاهرة/ أسوان موعده الساعة 7:00 مساءً.
- القطار رقم 2014 مكيف القاهرة/ أسوان الساعة موعده الساعة 9:00 مساءً.
- القطار رقم 976 مكيف القاهرة/ أسوان موعده الساعة 9:30 مساءً.
- القطار رقم 996 مكيف القاهرة/ أسوان موعده الساعة 10:00 مساءً.
- القطار رقم 80 القاهرة / أسوان موعده الساعة 8:30 صباحًا.
- القطار رقم 1004 القاهرة/ أسوان موعده الساعة 9:30 صباحًا.
- القطار رقم 188 القاهرة/ أسوان موعده الساعة 6:00 مساءً.
- القطار رقم 1014 القاهرة/ أسوان موعده الساعة 6:00 صباحًا.