بشري سارة للملايين”.. شركة الكهرباء تعلن رجوع عداد الكهرباء الى الشريحة الأولى وخطوات تقليل استهلاك الكهرباء أبو كارت

يرغب عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهرباء تعمل بنظام الكارت حقيقة رجوع عداد الكهرباء الى الشريحة الاولى، حيث أوضح مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء عن عدد من الإجراءات التي يجب أن يعمل بها الأشخاص الذين يعملون بنظام الكارت من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، وعدم الانتقال إلى الشرائح التي تعمل بتكلفة عالية، لهذا في ذلك المثال سوف نتحدث عن هذا الأمر، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

رجوع عداد الكهرباء الى الشريحة الأولى

أوضح مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء أن أحد إجراءات رجوع عداد الكهرباء الى الشريحة الاولى هو إعادة ضبط العداد إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر، وهذا من أجل الاحتفاظ بالرصيد المتبقي من الشهر السابق، حيث أن هذا التحويل يتم وفقا للمعلومات المقدمة من شركة الكهرباء، كما أن هذا الإجراء يتم تطبيقة على كل من الشريحة الأولى والثانية فقط، حيث تقدم هاتين الشريحتين دعم أعلى للاستهلاك يصل الي 100 كيلو وات.

خطوات لتقليل إستهلاك الكهرباء عداد أبو كارت

يرغب الكثير من المواطنون الذين يعملون بنظام الكارت في عدادات الكهرباء معرفة خطوات تقليل استهلاك الكهرباء، حيث أوضحت الشركة القابضة للكهرباء أنه يمكن تقليل استهلاك الكهرباء بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: