المباني فتحت تاني الكل هيبني هيصوا ”.. رسوم تراخيص البناء الجديدة في المدن والقري وأهم المستندات المطلوبة لاستخراج التصاريح

يرغب الكثير من المواطنين معرفة رسوم استخراج تراخيص البناء التي قام مشروع قانون البناء الموحد بتحديدها، وذلك بعد أن تم فتح ترخيص البناء مرة ثانية خلال الساعات الأخيرة، لهذا في مقالنا هذا سوف نتحدث عن هذه الرسوم، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

رسوم استخراج تراخيص البناء

قام مشروع قانون البناء الموحد بتحديد قيمة رسوم استخراج تراخيص البناء، ومنح المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص بذلك سلطة تحديدها، حيث أنه يتم تحديد قيمة هذه الرسوم وفقا للقانون على النحو التالي:

دفع مبلغ 2000 جنيه كحد أقصى من أجل الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة من أجل اعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.

دفع كحد أقصى نحو 200 ألف جنيه رسوم الفحص والاعتماد والعديد من الخدمات الأخرى التي لها صلة بمشروعات التقسيم وبما لا يتجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع.

يجب على المواطن أن يأخذ في الاحتياط أن قيمة تلك الرسوم تزداد سنويا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

شروط تعلية المباني

وضع مشروع قانون البناء الموحد عدد من الشروط التي يجب أن يتم اتخاذها في عين الاعتبار من أجل تعلية المباني، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يقوم المواطن الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، بشرط أن يكون الهيكل الإنشائي وأساسياته يستطيع أن يتحمل الأعمال المطلوبة، وهذا وفقا للضوابط التي قامت اللائحة التنفيذية للقانون بتحديدها.

تحميل مشروع القانون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية سلامة العقار وأعمال تعلية المباني ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

هناك مجموعة من المستندات التي يجب على المواطنين تقديمها من أجل استخراج تراخيص البناء، ومن أهم هذه المستندات ما يلي:

بيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها أثناء التقدم من أجل الحصول على طلب الترخيص.