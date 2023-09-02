زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات من 300 لـ 1000 جنيه.. شوف نفسك لو انت منهم هتقبض كام 

حرصت الدولة خلال الشهور السابقة اتخاذ عدد من القرارات من أجل تقديم الدعم لكل من الموظفين وأصحاب المعاشات، والتي تم البدء فيها فعليا بداية من شهر أبريل السابق، بالإضافة إلى تطبيق البعض منها في شهر يوليو الماضي تزامنا مع السنة المالية الجديدة، ومن أبرز هذه القرارات زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على هذه الزيادة، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات

يتساءل الكثير من الموظفين والمتحالين على المعاش عن زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات، وذلك بعد أن قام في مارس الماضي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات ضمن حزمة تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة وهذا من بداية شهر إبريل لعام 2023، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريا، وهي الزيادة التي ينتظرها الموظفون في شهر يوليو.

زيادة الحوافز للموظفين

قامت الدولة بتقسيم الزيادة إلى فئات مالية مقطوعة وهذا وفقا للدرجات المالية، حيث جاء هذا التقسيم على النحو التالي:

للدرجات المالية من الرابعة وادني، يصل مبلغ الزيادة إلى 300 جنيه في الشهر.

400 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى.

يصل مبلغ الزيادة إلى 500 جنيه في الشهر للدرجات المالية من مدير عام وما فوقها، أو ما يعادل هذه الفئات.

كما تضمنت القسمة أيضًا تقرير حافز تكميلي يهدف إلى ضمان أن الحد الأدنى من أجل تحسين الدخل الخاص بالموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.

موعد صرف المعاش

يرغب الكثير من أصحاب المعاشات معرفة الموعد الذي يتم خلاله إيداع المعاش، حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاش الخاص بهم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي إذا لم يصادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية، حيث أنه في هذه الحالة يتم تأجيله إلى اليوم الذي يليه.

لهذا فإن أصحاب المعاشات يستطيعون صرف معاش شهر سبتمبر في اليوم الثالث وذلك نظرا لموافقة اليوم الاول يوم الجمعة وهو إجازة رسمية في البلاد.