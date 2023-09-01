بكم كرتونة البيض.. أسعار البيض اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 في الأسواق

شهدت أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 1 شهر سبتمبر لعام 2023، استقرارًا في الأسواق والمحال التجارية بالقاهرة والجيزة، ويرجع ارتفاع أسعار البيض إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث ارتفعت أسعار الذرة الصفراء بنسبة 10%، وقصب السكر بنسبة 5%، والفول الصويا بنسبة 15%، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، ويستهلك المصريون سنويًا نحو 15 مليون طن من البيض، وتبلغ استثمارات صناعة الدواجن في مصر نحو 100 مليار جنيه،

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستقر أسعار البيض في الفترة القادمة، مع استقرار أسعار الأعلاف وأسعار الوقود والطاقة، ولكن، إذا استمر ارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار الوقود والطاقة، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار البيض مرة أخرى

أسعار البيض اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023

حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 113 جنيه، والأحمر 115 جنيه، والبلدي 122 جنيه، وكانت أسعار البيض قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الماضية، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 125 جنيه، والأحمر 127 جنيه، والبلدي 135 جنيه.

الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البيض

هناك عدة أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار البيض في مصر منها ما يلي:

ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف، حيث ارتفعت أسعار الذرة الصفراء بنسبة 10%، وقصب السكر بنسبة 5%، والفول الصويا بنسبة 15%، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج البيض.