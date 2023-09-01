“منــــصة مظلتي”… هسة كشوفات المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية الدفعة ال5

كشوفات المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية يهدف هذا البرنامج بدولة العراق الكثير من المواطنين زوي الدخل المحدود وهو برنامج الدعم الإجتماعي المتكامل، وهذا ليتم تحسين الظروف المعيشية وتوفير الدعم الكامل للمواطن ومساعدته على تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها جميع البلدان العربية، لذلك تم إصدار الرواتب الجديدة لمجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية رسميا، وتم إطلاق الرواتب لشهر أغسطس وهذا ما سيتم عرضه من خلال هذا المقال.

كشوفات المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية

كشوفات المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية تم بالفعل صرف الرواتب لبعض المؤسسات الحكومية ومجموعة من الوزارات بدولة العراق ومنها كالأتي:

تم صرف الرواتب لوزارة الكهرباء لشركة الأنتاج الشمالية والجنوبية وهذا يعكس أهمية هذه الشركة بالنسبة للمواطنين فهي تساعدهم كثيرا وتؤثر على حياتهم بشكل إيجابي، كما تم صرف الرواتب لموظفي وزارة الأعمال والإسكان والبلديات والأشغال العامة وينضمو لمديرية بابل، وهذا يأتي في دور الوزارة الكبير لبناء البنية التحتية وتقدم الكثير من الخدمات المائية التي لا تستغنى عنها جميع البلدان، وإضافة إلى صرف رواتب وزارة التربية والتعليم بمديرية القادسية وهذا يدل على إلتزام الوزارة بتطوير القطاع التعليمي وتحسين أوضاع المدرسين، وتم صرف رواتب وزارة الداخلية لقيادة شرطة القادسية ووزارة الصناعات والمعادن لشركة الفارس، التي تسهم في دعم قطاعات الصناعة بالعراق وتم صرف مرتبات مديرية ديالي لتسهم في بناء مستقبل أفضل للشباب، وتم صرف مرتب دائرة تربية ذي قار وسوق الشيوخ للموظفين وينعكس على تحسين جودة التعليم.

قيمة رواتب الرعاية الإجتماعية بالعراق

هناك الكثير من العراقيين يسألون عن قيمة الراتب بالرعاية الإجتماعية وتختلف الرواتب على حسب الشروط التي تقوم الوزارة بتحديدها وهو كالأتي:

تقدر الرواتب على حسب أفراد الأسرة المتقدمة للرعاية الإجتماعية ويكون الراتب للأسرة المتقدمة على الراتب والتي يكون بها فرد واحد يبلغ راتبها 125 دينار عراقي، أما بالنسبة للأسرة التي تتكون من شخصين تقدر الرعاية الإجتماعية راتبها ويبلغ 175 دينار عراقي، أما بالنسبة للأسرة التي تتكون من ثلاث أفراد يصرف لها مرتب يبلغ 225 دينار عراقي وتحصل الأسرة التي تتكون من أربعة أفراد على مرتب 275 دينار عراقي، وهذا ما تم تحديده من الرعاية الإجتماعية في دولة العراق.