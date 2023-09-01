اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 في الأسواق والمزارع

تعتبر الدواجن من أكثر أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية التي يهتم بمعرفة أسعارها المواطنين والعاملين سواء في الأسواق المحلية أو في المزارع حيث أن هناك متابعة من قبلهم بشكل كبير للتقلبات السعرية التي من الممكن أن تطرأ على أسواق الدواجن ولذلك نستعرض في هذا المقال أهم المعلومات حول أسعار الدواجن من شتى أنواعها التي يقبل المستهلك على شرائها بشكل كبير وتضخ الأسواق الاستهلاكية كميات كبيرة منها تلبيةً لاحتياجات المستهلكين.

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 سبتمبر 2023

من المتوقع أن تكون الأسعار الخاصة بالدواجن البيضاء والساسو والأمهات بتكلفة ثابتة للكيلو جرام كما أنها على نفس المستوى السعري الذي عرضت به اليوم سواء في البورصة المحلية أو في المزارع أو محلات البيع بالتجزئه وعن أسعار الدواجن البيضاء نذكر الآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

يبلغ سعر الدجاج الأبيض اليوم في البورصة المحلية للكيلو الواحد 58 جنيه مصري، بينما قد وصلت القيمة السعرية للكيلو الواحد في الأسواق المحلية إلى 62 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

تتوفر مختلف أنواع الدواجن ومن بينها الدواجن الأمهات والتي تعتبر من السلالات الأعلى إقبالًا بسعر يصل إلى 62 جنيه مصري في الأسواق المحلية وسعرها في البورصة المحلية يصل لنحو 56 جنيه مصري.

اسعار الدواجن الساسو والبلدي

تعد تلك النوعيات من الدواجن سواء الحمراء أو التي تعرف في الأسواق عليها الساسو وكذلك نوع سلالة البلدي من أفضل أنواع سلالات الدواجن التي يكثر الإقبال عليها بسبب جودة لحومها.

سعر الكيلو من الدجاج الساسو ما بين 98 وحتى 100 جنيه مصري بينما يستقر السعر الخاص بالدواجن البلدي في البورصة المحلية والمزارع إلى حوالي 112 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي في بعض الأسواق المحلية يصل السعر إلى 120 جنيه مصري وبحد يصل إلى 118 جنيه مصري في بعض المناطق.

أسعار البط في السوق المحلية

يعتبر البط متاح في مختلف الأسواق المحلية وبسعر يقدر بنحو 100 جنيه مصري لنوع البط المسكوفي، بينما يصل السعر الخاص بالبط الفرنساوي إلى حوالي 50 جنيه مصري للكيلو جرام، وسعر الكيلو جرام من سعر البط المولارد حوالي 65 جنيه مصري.