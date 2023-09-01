متخليش التاجر يضحك عليك ويستغلك”.. للفرد كام كيلو سكر في التموين وما هي أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 الجديدة

يتساءل عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن للفرد كام كيلو سكر في التموين، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح نصيب الفرد من السكر في بطاقة التموين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على نصيب الفرد الموجود في البطاقة التموينية من السلع التموينية، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

للفرد كام كيلو سكر في التموين

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون البطاقات التموينية عبر محرك البحث جوجل عن للفرد كام كيلو سكر في التموين، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن نصيب الفرد من السكر داخل البطاقة التموينية هو 2 كيلو، بينما يحصل الأشخاص الذين لديهم ثلاث أفراد في البطاقة على عدد 6 كيلو من السكر.

أسعار السلع التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح أسعار السلع التموينية التي يستطيع أن يحصل عليها حاملي البطاقات التموينية، حيث جاءت قامت الأسعار على هذا النحو: