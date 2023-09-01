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متخليش التاجر يضحك عليك ويستغلك”.. للفرد كام كيلو سكر في التموين وما هي أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 الجديدة
يتساءل عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن للفرد كام كيلو سكر في التموين، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح نصيب الفرد من السكر في بطاقة التموين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على نصيب الفرد الموجود في البطاقة التموينية من السلع التموينية، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
للفرد كام كيلو سكر في التموين
يبحث الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون البطاقات التموينية عبر محرك البحث جوجل عن للفرد كام كيلو سكر في التموين، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن نصيب الفرد من السكر داخل البطاقة التموينية هو 2 كيلو، بينما يحصل الأشخاص الذين لديهم ثلاث أفراد في البطاقة على عدد 6 كيلو من السكر.
أسعار السلع التموينية
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح أسعار السلع التموينية التي يستطيع أن يحصل عليها حاملي البطاقات التموينية، حيث جاءت قامت الأسعار على هذا النحو:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- ثمن زجاجة زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا. سعر كيلو أرز الارز 12.60 جنيه.
- سعر كيس مكرونة 800 جرام 13 جنيهًا.
- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.
- سعر نصف كيلو عدس مجروش 21 جنيهًا.
- ثمن نصف كيلو فول معبأ 9 جنيهات.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام واحد بسعر 18 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.
- سعر شاي ناعم وزن 40 جراما بسعر 5 جنيهات.
- ثمن كيس الصلصة وزن 300 جرام 8 جنيهات.
- سعر عليه تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهات.
- ثمن جبنة تتراباك عبوة 125 جراما 7 جنيهًا.
- سعر مسحوق أتوماتيك وزن 800 كيلوجرام 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.
- سعر صابون الغسيل 125 وزن جرام 3 جنيه.
- ثمن صابون تواليت وزن 125 جراما 7.50 جنيه.
- سعر لبن جاف 125 وزن جراما 25.50 جنيه.
- سعر زجاجة خل 5% 900 ملم 6 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام وزن 300 جرام 1.25 جنيه.
- ثمن بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جراما 3 جنيه.
- سعر کیس سائل غسيل الصحون وزن 80 جرام 3 جنيه .
- سعر بسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر بسكويت يوليوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- ثمن بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.
- سعر بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- ظرف طحينة بيضاء وزن 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.
- سعر القهوة السريعة الذوبان وزن 18 جراما 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج التي تحتوي على 8 مكعبات 6 جنيهات.