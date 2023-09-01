الدهب زي ما هو.. سعر الذهب يُفاجئ الجميع في بداية تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، حالة من الإستقرار في جميع الأعيرة المختلفة خلال الساعات الأولى، فضلاً عن أنه استقر عند مستهل تعاملات أمس الخميس، وذلك بعد أن شهدة موجة كبيرة من الإرتفاعات الملحوظة خلال الفترة الماضية، وأثرت ذلك بشكل كبير على سوق الذهب، إضافة إلى أن الذهب يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للكثير من المواطنين، نظرًا لإستخدامها لأغراض مختلفة على رأسها الإستثممار وللمقبلين على الزواج.

سعر الذهب في تعاملات اليوم الجمعة

جاءت أسعار الذهب للشراء، وفقًا للنحو التالي:-

بلغ سعر الذهب عيار 24 ليسجل نحو 2531 جنيهًا.

في حين أن سعر الذهب عيار 21 سجل 2215 جنيهًا.

كما وصلت أسعار الذهب عيار 18 عند 1898 جنيهًا.

إضافة إلى أن أسعار الذهب عيار 14 سجلت نحو 1476 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع

وفي حالة القيام ببيع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، فهي على النحو التالي:-

عند القيام ببيع الذهب عيار 24 فإنه سجل نحو 2502 جنيه.

كما بلغ سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 2190 جنيهًا.

إضافة إلى أن سعر الذهب عيار 18 وصل عند 1877 جنيهًا.

كما أن سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 1460 جنيهًا.

يذكر أن هناك توقعات كبيرة بتراجع الذهب في الفترة المقبلة، نظرًا لانتهاء قرار الإعفاء الجمركي من الراغبين في استقطاب الذهب من الخارج، إضافة إلى عدم وفرة الدولار التي أثرت بشكل كبير على سو الصاغة خلال الفترة القليلة الماضية، مما أغضب ملايين الأشخاص الراغبين في اقتناء الذهب.