بالزيادة الجديدة.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لجميع العاملين في الدولة

كشفت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر المقبل 2023، بعد أن تم الإنتهاء من صرف رواتب أغسطس، حيث إن ذلك يكون لجميع الفئات والعاملين في القطاع الحكومي، إضافة إلى أن عمليات الصرف تستمر لعدة أيام من أجل تمكن جميع الموظفين من صرف رواتبهم دون أدنى مشاكل، مع العلم أن الوزارة تقوم بنشر كافة المواعيد الرسمية والخاصة بالصرف عبر موقعها الرسمي، لكي يتعرف عليه جميع العاملين في الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

وأوضحت وزارة المالية، أن صرف المرتبات يبدأ من يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، حيث يستمر إلى مدة 5 أيام بما ينتهي ذك يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، إضافة إلى أن الصرف يكون لجميع الموظفين الحكوميين والعاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن أن رواتب سبتمبر تأتي بقيمة الزيادة السنوية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الحصول عليها من قبل العديد من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

أماكن صرف رواتب شهر سبتمبر

وأكدت وزارة المالية، أن صرف الرواتب يكون عبر جميع المنافذ المؤهلة للصرف، ويبدأ من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، على أن يتم صرف متأخرات شهر سبتمبر من يوم 7 إلى يوم 11 سبتمبر 2023، إضافة إلى أن ذلك يكون عبر فروع البريد وكافة البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى ماكينات الصراف الألي، مما يُساهم ذلك في القضاء على التكدس والازدحام الذي يكون عند بداية صرف كل شهر.