تردد قناة كايرو زمان Cairo Zaman الجديد 2023 على النايل سات

تردد قناة “كايرو زمان” Cairo Zaman الجديد على النايل سات هو واحد من الترددات المطلوبة بشدة من قبل عشاق الأفلام والمسرحيات والمسلسلات الكلاسيكية المصرية، تقدم قناة “كايرو زمان” مكتبة رائعة تحتضن أفضل الأفلام السينمائية المصرية الكلاسيكية في تاريخ السينما المصرية، إلى جانب ذلك تقدم القناة مجموعة من المسلسلات والمسرحيات الرائعة.

تردد قناة كايرو زمان على النايل سات 2023

التردد: 12646

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة المشاهدة: عالية الجودة (HD)

قناة كايرو زمان

تُعتبر قناة “كايرو زمان” واحدة من القنوات الفضائية المصرية الرائدة التي نجحت في بناء جمهور ضخم في مصر وجميع أنحاء العالم العربي، تسعى القناة إلى تلبية توقعات ورغبات مشاهديها من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والسينمائية، تضم القناة أعمالًا رائعة تجمع بين كبار نجوم مصر والوطن العربي، بما في ذلك الأعمال الكلاسيكية التي أحيت أروع القصص والبطولات.

أفلام قناة كايرو زمان

تولي القناة اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق وصول محتواها المميز للجمهور العربي في جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتم ذلك من خلال توفير ترددها على النايل سات، وتضم قائمة بأفلام بارزة تُعرض على قناة “كايرو زمان”، حيث تسعى القناة جاهدة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام التي تلبي أذواق مختلفة:

“جعلوني مجرمًا”

“صراع في الوادي”

“الحب في الزنزانة”

“الآنسة حنفي”

“ابن حميدو”

“الزوجة الثانية”

“حماتك ملاك”

“البعض يذهب للمأذون مرتين”

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مسرحيات قناة كايرو زمان

إليك قائمة ببعض المسرحيات الكوميدية الرائعة التي تُعرض على قناة “كايرو زمان”، والتي تجمع بين ألوان مختلفة من الكوميديا وتقديمها بواسطة نجوم كبار:

“مدرسة المشاغبين”

“هاللو شلبي”

“دو ري مي فاصوليا”

“الواد سيد الشغال”

“سك على بناتك”

“إنها حقاً عائلة محترمة”

“أنا وهو وهي”

“رية وسكينة”

“إلا خمسة”