طريقة توريد الشفايف.. علاج تشقق وجفاف الشفايف.. حل مشاكل الشفاه

يعد جفاف الشفاه من أكثر الأمور المزعجة لدى العديد من الأشخاص خاصة النساء والفتيات، الذين يُعانون بشكل كبير من هذه المشكلة، مما تُسبب لهم إحراجًا كبيرًا أثناء التسوق أو زيارتهم الأماكن العامة، ومن أبرز أسبابها هو نقص المياه والسوائل من جسم الإنسان، في حين أن الشفاه في العديد من الأوقات تتعرض إلى جفاف ملحوظ خاصة في شهر رمضان، ولا يوجد بها غدد لفرز الدهون أو عرق من أجل حمايتها، فبالتالي تبدأ في الجفاف.

أسباب جفاف وتشقق الشفاه

من أهم أسباب جفاف وتشقق الشفاه عند الكثير من الأشخاص، هو ما جاء على النحو التالي:-

قلة السوائل في الجسم: عند تعرض الجسم لقلة السوائل المتمثلة في الماء والعصائر، تبدأ الشفاه في التشقق والجفاف الملحوظ.

عوامل الطقس: تكون عند تعرض الشفاه إلى طقس غير ملائم خاصة في فصل الشتاء وعند ارتفاع درجة الحرارة.

سوء التغذية: تنتج جفاف وتشقق الشفاه عندما يكون هناك سوء تغذية غير ملائمة، وهو ما يُعاني منه الكثير خاصة في شهر رمضان المبارك.

علاج جفاف وتشقق الشفاه

من أبرز الأدوية التي تدخل في علاج جفاف وتشقق الشفاه عند العديد من الأشخاص هو مرطب زبدة الشيا، الذي جاء تكوينه على النحو التالي:-