“الفراخ رخصت تاني”اسعار الفراخ اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023

اسعار الفراخ اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، شهدت اسعار الفراخ اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023 انخفاصاً ملحوظاً في بداية تعاملات اليوم ببورصة الدواجن، حيث شهدت الأسعار تراجع جنيه واحد في كيلو الفراج لتستقر عند 57 جنيه للكيلو، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعار الدواجن واسعار البط والكتاكيت.

اسعار الفراخ اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023

سعر الفراخ البيضاء وصل 58 جنيه .

سعر دواجن الساسو 97 جنيه للكيلو.

سعر كيلو دواجن امهات بيضاء 59 جنيه للكيلو

سعر الفراخ البلدي : 112 جنيه.

فيما سجل سعر كيلو البانيه بين 160 جنيه و165 جنيه .

فيما استقر سعر البيض الأحمر، بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار البيض الأسبوع الماضي ليصبح سعر كرتونة البيض البلدي 113 جنيه للكرتونة، أما عن سعر كرتونة البيض الأحمر فقد وصلت 115 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيه.

سعر كتكوت ساسو 15 جنيه.كتكوت الابيض شركات كب او روص 17 جنيه.

سعر ديوك روص 17.50 .

سعر كتكوت الساسو : 15 جنيه . شيفر أحمر 16 جنيه.

كتكوت بلدي : 10.5 جنيه

سعر الكتكوت الفيومي برابر : 11.5 جنيه

سعر الكتكوت الروزي : 15 جنيه .

سعر كتكوت روزي ديوك 18 جنيه .

سعر كتكوت جميزه : 16 جنيه

سعر بط فرنساوي : 19 جنيه

سعر بط مسكوفي : 38 جنيه

سعر بط مجنس : 33 جنيه

سعر بط بيور : 28 جنيه

سعر بط ألماني : 28 جنيه

سعر رومي اسود : 38 جنيه

سعر رومي أبيض مستورد تهجين نعام : 170 جنيه .

سعر سمان أبيض او اسود 5.8 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

فيما سجل متوسط سعر الأعلاف 22.5 ألف جنيه للطن، وأكد مصدر مسؤول ببورصة الدواجن أنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضاً ملحوظاً في اسعار الأعلاف.