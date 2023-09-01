خبر في الجون لجميع الموظفين.. الموافقة على 3 أيام عمل فقط وإجازة طوال الأسبوع

أصدرت الحكومة مؤخرًا، قانون الخدمة المدنية التي تم تطبيقه بشكل فعلي مع بداية العام الجاري، وذلك بعد مقترح البرلمان، حيث أفاد بأن الموظف الحكومي يحق له طلب التقديم للعمل بثلاثة أيام فقط في الأسبوع بدلاً من 5 أيام، ويحصل حينها على نحو 65% من قيمة الراتب الأساسي عند موافقة المدير على هذا الطلب، وذلك وفقًا للمادة 54 من قانون الخدمة المدنية، وهو ما أثار جدلاً كبيرً بين ملايين الموظفين، حول مدى تطبيق وفائدة هذا القرار بالنسبة للموظف.

3 أيام عمل فقط

وفي نفس السياق، أكد الدكتور عمرو عباس، رئيس قسم القانون المدني في جامعة القاهرة، إن تطبيق قانون العمل الجديد يعود بالنفع على العديد من الموظفين والعاملين في الجهاز الإدارة للدولة، فضلاً عن أنه يسهم بشكل كبير في التيسير على الموظفين من أجل أداء عملهم عن بُعد بدلاً من التكدس الكبير الذي يكون في العديد من الجهات والقطاعات الحكومية، وهو ما تم السيطرة عليه أثناء أزمة كورونا، التي تم فيها تخفيض عدد ساعات العمل.

قانون الـ 3 أيام عمل للموظفين

يذكر أن تكدس الموظفين في المكاتب والمصالح الحكومية، يتسبب ذلك في تعطل أداء العمل وعدم إنهاء المصالح الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن أن من أهم أسباب البيروقراطية الوظيفية أنه لابد على صاحب العمل الموافقة على الطلب المقدم من قبل الموظف بشأن أخذ 3 أيام عمل فقط وباقي الأسبوع الإجازة على أن يحصل على 65% من قيمة الراتب الأساسي له، وذلك في المؤسسات والمصالح الحكومية.