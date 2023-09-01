أقوى عروض لولو الرياض على الشاشات الذكية
تعتبر شاشات التلفزيون جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، فهي تمنحنا فرصة للاستمتاع بمشاهدة البرامج والأفلام والأحداث الرياضية بجودة عالية، ولهذا السبب يبحث الكثيرون دائمًا عن العروض والصفقات المثالية لشراء شاشة تلفزيون جديدة. وهنا في مدينة الرياض، تقدم متاجر لولو عروضًا رائعة على الشاشات حتى تاريخ 9 سبتمبر 2023.
أقوى عروض لولو الرياض على الشاشات
تشمل هذه العروض مجموعة متنوعة من الشاشات من مختلف العلامات التجارية وبمختلف الأحجام، مما يتيح للمشترين الاختيار الأمثل وفقًا لاحتياجاتهم وميزانيتهم. إليك بعض من أبرز العروض التي يمكنك الاستفادة منها في لولو الرياض:
خصم كبير على شاشات 4K و8K: يمكنك الحصول على شاشات فائقة الجودة بتقنية 4K و8K بخصومات مذهلة. هذه الشاشات توفر صورة واضحة وحادة وألوان زاهية تجعل تجربة المشاهدة أكثر إمتاعًا.
تقنيات متقدمة: تتوفر شاشات مزودة بتقنيات متقدمة مثل تقنية OLED وQLED التي توفر أعلى جودة للصورة والألوان الدقيقة.
أحجام متنوعة: ستجد شاشات بأحجام تتراوح بين 32 بوصة و75 بوصة أو أكبر، مما يتيح لك اختيار الحجم الذي يتناسب مع غرفتك واحتياجاتك.
ضمان وخدمة ما بعد البيع: لا تقلق بشأن الصيانة والخدمة ما بعد البيع، حيث تقدم لولو ضمانًا ودعمًا فنيًا ممتازين لضمان رضا العملاء.
أسعار منافسة: تعتبر عروض لولو في الرياض مناسبة لجميع الميزانيات، مما يجعل شراء شاشة جديدة أمرًا ممكنًا للجميع.
للحصول على تجربة مشاهدة أفضل وأكثر تميزًا، لا تفوت فرصة الاستفادة من عروض لولو على الشاشات حتى تاريخ 9 سبتمبر 2023. قم بزيارة أقرب فرع لولو في الرياض واستفد من هذه الفرصة الرائعة لترقية تجربة الترفيه الخاصة بك.
|النوع
|السعر
|شاشة تي سي إل 75 بوصة
شاشة تي سي إل 65 بوصة
|2.999 ريال سعودي
1.999 ريال سعودي
|شاشة تي سي إل 58 بوصة
شاشة تي سي إل 55 بوصة
|1.599 ريال سعودي
1.499 ريال سعودي
|شاشة سكاي وورث 86 بوصة
شاشة سكاي وورث 65 بوصة
|4.899 ريال سعودي
2.099 ريال سعودي
|شاشة سكاي وورث 32 بوصة
شاشة سكاي وورث 70 بوصة
|499 ريال سعودي
2.299 ريال سعودي
|شاشة هايسنس 65 بوصة
شاشة هايسنس 58 بوصة
|2.699 ريال سعودي
1.899 ريال سعودي
|شاشة نيكاي اندوريد 58 بوصة
|1.149 ريال سعودي
|شاشة باناسونيك 55 بوصة
شاشة باناسونيك 65 بوصة
|1.599 ريال سعودي
2.399 ريال سعودي
|شاشة سامسونج 85 بوصة
شاشة سامسونج 75 بوصة
|7.499 ريال سعودي
3.699 ريال سعودي
|شاشة سامسونج كيو ليد 65 بوصة
شاشة سامسونج كيو ليد 75 بوصة
|5.099 ريال سعودي
6.499 ريال سعودي