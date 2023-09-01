القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مسلسل سفاح الجيزة على التليفزيون بكل سهولة

مع تطور الأحداث في مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي، يبدأ الكثيرون من المشاهدين في البحث عن مواعيد عرض الحلقة 3 لمسلسل سفاح الجيزة عبر منصة شاهد الرقمية، وذلك بعد قتل جابر السفاح لحبيبته الثانية التي تلعبها جيهان الشماشيرجي.

طريقة مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة

يشهد مسلسل سفاح الجيزة تفاعلاً جماهيرياً كبيراً نظراً لما يحتويه من مشاهد أكشن وإثارة وكوميديا في نفس الوقت.

موعد مسلسل سفاح الجيزة

وكشفت منصة شاهد الرقمية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن موعد عرض الحلقة الثالثة لمسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي، الذي من المقرر أن تكون الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس في تمام الساعة الـ 12 من منتصف الليل.

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

أحداث مسلسل سفاح الجيزة تدور في إطار مثير وغامض، عن شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلامياً بلقب سفاح الجيزة، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي، والمسلسل مستوحى من قصة حقيقية واقعية، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

ويشار إلى أن سفاح الجيزة يضم باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد فهمي، والنجم باسم سمرة، والفنانة ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

ونال أداء أحمد فهمي في سفاح الجيزة إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، خاصة أنه يظهر فيه بشخصية جديدة ومختلفة عن الشخصيات التي قدمها من قبل سواء في السينما أو التلفزيون.

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إلى هنا نكون نشرنا لكم موعد وكيفية مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة بكل سهولة.