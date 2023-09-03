” بكام الفراخ انهاره” .. سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في بورصة الدواجن والأسواق

من المتوقع أن تشهد أسعار الفراخ والبيض ارتفاعًا في بداية تعاملات اليوم الأحد، 3 سبتمبر 2023، وذلك وفقًا لبورصة الدواجن الرئيسية وأسواق الفراخ والبيض، يأتي هذا الإرتفاع بعد أن شهدت أسعار الفراخ بأنواعها تراجعًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء بمقدار 2 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

تراجعت أسعار البيض اليوم، بعدما شهدت كرتونة البيض “الأبيض والأحمر” ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي أمام منتجي الدواجن، وأيضًا تراجع سعر كرتونة البيض البلدي تحت حاجز الـ125 جنيهًا، بالإضافة إلى ذلك، استفرت أسعار البط اليوم، حيث انخفض سعر كيلو لحم البط الفرنساوي بقيمة 5 جنيهات.

سعر الفراخ اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين 60 و61 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو يتراوح بين 95 و98 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح بين 112 و113 جنيهًا.

سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء يتراوح بين 62 و63 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

تبلغ أسعار البانيه في محلات الفراخ بالأسواق المحلية ما بين 155 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض البالغ من العمر يومًا واحدًا يتراوح بين 11.00 و12.00 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو البالغ من العمر يومًا واحدًا يتراوح بين 8 و9.9 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي البالغ من العمر يومًا واحدًا يتراوح بين 7.50 و8.00 جنيه.

أسعار البط اليوم

سعر لحم البط الفرنساوي يتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

سعر لحم البط المسكوفي يتراوح بين 99 و100 جنيه.

سعر لحم البط المولار يتراوح بين 84 و85 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح بين 116 و119 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 114 و118 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح بين 120 و124 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم