أعلنت وزارة التربية السورية، قبل قليل عن نتائج امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2023، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في كافة الكنترولات، حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن النتائج عبر موقعها الإلكتروني، وبسبب ذلك، يتساءل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن كيفية الاطلاع على النتائج باستخدام اسم الطالب ورقم الاكتتابن ونستعرض معكم خلال هذا التقرير، خطوات الحصول علي moed.gov.sy رابط نتائج البكالوريا سوريا الدورة التكميلية 2023 عبر موقع التربية السورية.

نتائج البكالوريا 2023 الدورة التكميلية

وزارة التربية السورية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية علي فيس بوك، أعلنت عن صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والشهادة الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية لدورة /2023/الثانية.

رابط استخراج نتائج البكالوريا سوريا الدورة الثانية 2023