moed.gov.sy رابط نتائج البكالوريا سوريا الدورة التكميلية 2023 عبر موقع التربية السورية
أعلنت وزارة التربية السورية، قبل قليل عن نتائج امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2023، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في كافة الكنترولات، حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن النتائج عبر موقعها الإلكتروني، وبسبب ذلك، يتساءل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن كيفية الاطلاع على النتائج باستخدام اسم الطالب ورقم الاكتتابن ونستعرض معكم خلال هذا التقرير، خطوات الحصول علي moed.gov.sy رابط نتائج البكالوريا سوريا الدورة التكميلية 2023 عبر موقع التربية السورية.
نتائج البكالوريا 2023 الدورة التكميلية
رابط استخراج نتائج البكالوريا سوريا الدورة الثانية 2023
تم الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا في سوريا اليوم، حيث تم استغراق وقت للتصحيح والمراجعة قبل أن تعلنها وزارة التربية السورية صباح اليوم.
يمكن للطلاب والطالبات الآن الاستعلام عن نتائجهم للدورة الثانية. بالإضافة إلى ذلك، يتاح لهم الوصول إلى النتائج عبر التطبيق المخصص للنتائج، حيث يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام رقم الاكتتاب الخاص بهم، يعمل التطبيق بكفاءة تامة وبنسبة 100%، وبمجرد تسجيل الدخول سيتم عرض النتيجة بشكل كامل مع المجموع والمواد الدراسية، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.