الان صدرت الان  نتائج امتحانات الدورة التكميلية لطلاب البكالوريا بكافة فروعها عبر رابط موقع وزارة التربية السورية

أعلنت وزارة التربية السورية منذ وقت قصير عن صدور نتائج الامتحانات التكميلية لعام 2023 في جميع الفروع. وفقًا للإعلان، بلغ عدد المتقدمين للدورة الثانية 101960 طالبًا وطالبة. ومن بينهم، نجح 79002 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 77.84%، وسيتم نشر جميع الإحصائيات المتعلقة بالنتائج في هذا المقال، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الصور التالية.

طريقة الاستعلام نتائج التكميلي 2023 في سوريا