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الان صدرت الان نتائج امتحانات الدورة التكميلية لطلاب البكالوريا بكافة فروعها عبر رابط موقع وزارة التربية السورية
ظهرت نتائج امتحانات الدورة التكميلية لطلاب البكالوريا بكافة فروعها عبر رابط موقع وزارة التربية السورية،وبناءً على إعلان وزارة التربية السورية العاجل، تم الكشف عن نتائج امتحانات الدورة التكميلية لشهادة البكالوريا لعام 2023 في جميع التخصصات. للتحقق من النتائج، يرجى زيارة تطبيق النتائج الامتحانية. تم نشر إعلان على صفحة وزارة التربية السورية على فيسبوك يحتوي على روابط للحصول على نتائج الشهادة الثانوية العامة في الفروع العلمية والأدبية، وكذلك الشهادة الثانوية الشرعية والمهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية لدورة العام 2023 – الدورة الثانية. للحصول على النتائج، يجب على الطلاب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.
نتائج التكميلي 2023 في سوريا
أعلنت وزارة التربية السورية منذ وقت قصير عن صدور نتائج الامتحانات التكميلية لعام 2023 في جميع الفروع. وفقًا للإعلان، بلغ عدد المتقدمين للدورة الثانية 101960 طالبًا وطالبة. ومن بينهم، نجح 79002 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 77.84%، وسيتم نشر جميع الإحصائيات المتعلقة بالنتائج في هذا المقال، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الصور التالية.
طريقة الاستعلام نتائج التكميلي 2023 في سوريا
توفر وزارة التربية السورية إمكانية الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق النتائج الامتحانية. وهذا يوفر الوقت والجهد للطلاب والطالبات وأولياء الأمور. للاستعلام عن نتائج التكميلي الدورة الثانية في سوريا، يجب اتباع الخطوات التالية:
1. قم بزيارة موقع وزارة التربية السورية.
2. ابحث عن أيقونة “نتائج التكميلي الدورة الثانية 2023” وانقر عليها.
3. حدد نوع التعليم والفرع المناسب، سواء كان أدبيًا، علميًا، صناعيًا، تجاريًا، أو ثانوية شرعية.
4. أدخل البيانات المطلوبة، مثل المحافظة ورقم الامتحان الخاص بالطالب.
5. اضغط على زر “بحث” للحصول على النتيجة.