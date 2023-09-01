رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة 9 الدفعة الأخيرة | مظلتي

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الإنتهاء من رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة والتي أصبحت من أهم الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة، ويسعى موقع البديل على تغطية أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 الدفعة الأخيرة .

برنامج الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تابعت الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على الرعاية الاجتماعية التي تعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الغلاء التي تعاني منه عدد من الدول العربية.

وأشارت وزارة العمل إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على 3 دفعات ، وذلك بسبب كثرة أعداد المتقدمين، وأكدت الوزارة إلى أن المواطن يمكنه وبكل سهولة الإطلاع على كشوفات المشمولين بالرعاية من خلال زيارة الموقع الالكتروني التابع للوزارة على الإنترنت أو من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أو زيارة موقع مظلتي.

اختر خدمات الرعاية الإجتماعية.

ادخل بيانات المواطن المراد الاستعلام عنه.

ثم اضغط على تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة التاسعة.

ثم انقر على أيقونة “تحميل ملف”.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية