ظهرت الآن moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا الدورة الثانية 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع التربية السورية

أعلنت وزارة التربية السورية، اليوم الجمعة، صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والشهادة الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية لدورة /2023/الثانية وذلك عقب الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية وتطبيق النتائج الإمتحانية حتي يتمكن الطلاب من الإستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات المطلوبة وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا الدورة الثانية 2023 عبر موقع التربية السورية.

moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا الدورة الثانية 2023

وفعلت وزارة التربية السورية، الرابط الإلكتروني الخاص بالإستعلام عن نتائج البكالوريا الدورة التكميلية الثانية بعد صدور النتائج رسميًا اليوم، حتي يتمكن الطلاب من الإستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر من خلال الدخول وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتائج البكالوريا سوريا ظهرت الآن moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا الدورة الثانية 2023 عبر موقع التربية السورية ونستعرض معكم كافة الطرق للحصول علي نتائج البكالوريا 2023.

رابط الإستعلام نتائج البكالوريا 2023 الدورة الثانية

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 الدورة الثانية والتي ظهرت رسميًا اليوم وفقًا لبيان وزارة التربية السورية عبر الصفحة الرسمية لها علي موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك”، من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول علي موقع وزارة التربية السورية أو من خلال هذا الرابط ( هنا ).

2- ثم النقر علي أيقونة النتائج الإمتحانية ” نتائج البكالوريا الدورة الثانية التكميلية 2023″.

3- ثم إدخال رقم الإكتتاب والاسم.

4- ثم تحديد التخصص والمحافظة.

5- ثم النقر علي كلمة بحث أو استعلام والإنتظار حتي تظهر النتيجة أمامك بكل سهولة ويسر.