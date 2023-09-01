ظهرت الآن moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا الدورة الثانية 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع التربية السورية
moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا الدورة الثانية 2023
وفعلت وزارة التربية السورية، الرابط الإلكتروني الخاص بالإستعلام عن نتائج البكالوريا الدورة التكميلية الثانية بعد صدور النتائج رسميًا اليوم، حتي يتمكن الطلاب من الإستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر من خلال الدخول وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتائج البكالوريا سوريا ظهرت الآن moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا الدورة الثانية 2023 عبر موقع التربية السورية ونستعرض معكم كافة الطرق للحصول علي نتائج البكالوريا 2023.
رابط الإستعلام نتائج البكالوريا 2023 الدورة الثانية
ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 الدورة الثانية والتي ظهرت رسميًا اليوم وفقًا لبيان وزارة التربية السورية عبر الصفحة الرسمية لها علي موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك”، من خلال إتباع الخطوات التالية:
1- الدخول علي موقع وزارة التربية السورية أو من خلال هذا الرابط ( هنا ).
2- ثم النقر علي أيقونة النتائج الإمتحانية ” نتائج البكالوريا الدورة الثانية التكميلية 2023″.
3- ثم إدخال رقم الإكتتاب والاسم.
4- ثم تحديد التخصص والمحافظة.
5- ثم النقر علي كلمة بحث أو استعلام والإنتظار حتي تظهر النتيجة أمامك بكل سهولة ويسر.