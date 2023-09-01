عاجل الآن| إعلان نتائج امتحانات الدورة التكميلية لطلاب البكالوريا 2023 سوريا جميع فروعها عبر موقع وزارة التربية السورية

كشفت وزارة التربية السورية، عن نتائج امتحانات الدورة التكميلية لطلبة وطالبات شهادة البكالوريا 2023 على جميع الفروع، وتم نشر جميع الكشوفات عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك، حيث إن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة وذلك في القسمي العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والثانوية المهنية، وتم نشر النتائج كذلك في فروع الصناعية والتجارية والنسوية لدورة عام 2023 الدورة الثانية.

نتائج التكميلي في سوريا 2023

وأوضحت وزارة التربية السعودية، أن نشر النتائج جاء بعد المراجعة الدقيق لجميع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب والطالبات في جميع الفروع المنوط بها، فضلاً عن أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بلغ نحو 101960 طالبًا وطالبة، لينجح منهم نحو 79002 بنسبة نجاح بلغت نحو 77.84%، حيث إن الوزارة كانت حريصة على إعلان النتائج في أقرب وقت، من أجل أن يتعرف عليها جميع الطلبة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الدورة التكميلية 2023 سوريا

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج كافة المراحل التعليمية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك عبر تطبيق النتائج الامتحانية، من أجل توفير الوقت والجهد على العديد من الطلاب والطالبات، ويمكن الحصول عليها وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-