“موقع ملازمنا” رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول العراق results.mlazemna.com وزارة التربية والتعليم

يتم البحث عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 موقع ملازمنا خلال الآونة الأخيرة وذلك بعد قيام الوزارة بفتح باب تقديم الاعتراضات في الفترة السابقة حيث سهلت هذه العملية بطريقة إلكترونيا، وسيتم تلقي النتائج فور تقديم الطلب، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه النتائج، كما نتطرق إلى خطوات الاستعلام عنها.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

إن ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 نتائجنا يكون خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات التي انتهت 13 أغسطس 2023، وبدأت يوم 1 أغسطس، وبمجرد اكتمال عملية التقديم، وحاليا جاري الانتهاء من عملية مراجعة وتدقيق صحة طلبات الاعتراض، وفي غضون أيام قليلة بعد إغلاق باب تقديم الاعتراضات، سيتم عرض النتائج، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة في خلال أيام قليلة.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا

وزارة التربية والتعليم العراقية قدمت رابطًا رسميًا يمكنك من خلاله الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2023، وإليك الخطوات التي يمكن اتباعها:

الذهاب إلى موقع نتائجنا.

الضغط على خيار نتائج الاعتراضات 2023.

اختيار الصف السادس الاعدادي.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

النقر فوق زر عرض النتيجة.

سوف يتم تحميل ملف بي دي اف به جميع النتائج.

خطوات التقديم على الاعتراضات في العراق

افتح موقع هيئة التربية والتعليم العراقية الرسمي باستخدام الكود الخاص بالطالب.

انقر على “إعادة تصحيح المواد”.

حدد “اعتراض على النتائج”.

ستظهر لك قائمة بجميع المواد الدراسية، اختر المادة التي ترغب في الاعتراض على نتيجتها.

أدخل بيانات الطالب مثل الاسم ورقمه السري والمعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة.

انقر على “إرسال الطلب”.

انقر على “فحص النتيجة” لمتابعة طلبك.

تابع طلبك حتى يتم التواصل معك لتحديد موعد لمراجعة المادة التي تم اعتراضها على نتيجتها.

يمكنك تقديم طلبات الاعتراض في الوقت المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وكما سيتم مراجعة الاعتراضات على هذه النتائج عبر لجان مختصة بدقة كبيرة، وأشارت إلى أن الطلاب الذين تقدموا بطلبات اعتراض سيحصلون على نتيجة الاعتراض بعد إنهاء عملية المراجعة.