Link استخراج معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 القبول المركزي عبر منصة دائرة التخطيط والدراسات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 وذلك بعد اقتراب موعد التسجيل في الجامعات للطلاب في مختلف التخصصات التطبيقية والإحيائية والأدبية، وسيتمكن الطلاب من معرفة المعدلات والنسب التي حصلوا عليها وذلك بعد الاطلاع على نتائجهم، لذلك اهتم به العديد من الطلاب بمعرفة هذه المعدلات من أجل الاستعداد للتقديم في الجامعات العراقية.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

تشوق العديد من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة معدلات القبول 2023 في العراق الأدبي ومختلف التخصصات، وذلك بعد الإعلان عن نتائج امتحانات للصف السادس الإعدادي في مختلف المحافظات حيث تم تحديد المعدلات والنسب التي يُشترط أن يحققها الطلاب للحصول على القبول في الجامعات المختلفة بكل تخصص، وتتفاوت المعدلات المطلوبة والشروط بين الجامعات، و سوف تُعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن هذه المعدلات والمؤشرات الأولية عبر موقعها الرسمي، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول لمعلومات التسجيل بسهولة ويسر.

معرفة معدل القبول المركزي للجامعات العراقية 2023

يمكنك اتباع عدد من الخطوات التالية للحصول على معدلات القبول 2024 في العراق:

الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي من خلال منصة دائرة الدراسات والتخطيط.

انقر بعد ذلك على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر الخدمات المتعلقة بالطلاب.

اضغط بعد ذلك على دليل الطالب للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية.

اختر أيقونة تحميل الدليل الخاص بالطالب من الخدمات المقدمة.

قم بتحميل الدليل على هاتفك الجوال.

افتح دليل الطالب للتعرف على معدلات القبول المركزي التي تختلف بين الجامعات والمعاهد في العراق.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على معلومات مهمة حول معدلات القبول المركزي للعام الجديد بسهولة ويسر.