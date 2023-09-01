“استعلم هنا” معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 2024 معرفة القبول الموحد في الاردن جميع الجامعات

يبحث الكثيرين عن معدلات قبول الجامعة الأردنية 2023 2024 وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن نتائج الثانوية العامة بالأردن، وتختلف نسب القبول من عام لعام وذلك على حسب نسب النجاح في الثانوية العامة، وقد صرحت الوزارة أنها ستعلن عن معدل القبول بالجامعات الأردنية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 أعلنت عنها الوزارة والخاصة بالجامعات الحكومية، وهي كالتالي..

نسبة القبول في كلية الطب تصل إلى 85%.

نسبة القبول في كلية الصيدلة والهندسة تصل إلى 80%.

نسبة القبول في كلية التمريض وتخصصات التغذية تصل إلى 70%.

نسبة القبول في كلية الشريعة تصل إلى 75%.

كيفية الاستعلام عن معدلات القبول بالجامعات الاردنية 2023

يمكنك الاستعلام عن معدلات القبول الموحد 2023 2024 من خلال رابط تنسيق القبول عن طريق القيام بعدة خطوات كالتالي:

يتم الدخول إلى موقع وحدة قبول الجامعات الأردنية.

يتم اختيار نتائج القبول الموحد.

يقوم الطالب بكتابة جميع البيانات مثل الاسم ورقم الجلوس.

ثم يتم النقر على زر الإستعلام عن القبول.

سيظهر لك النتائج فوراً أمامك على الشاشة.

ما هي الشروط اللازمة للالتحاق بالجامعات الأردنية لعام 2023؟

ينبغي على كل طالب يرغب في التقديم في الجامعات الأردنية أن يلتزم ببعض الشروط وهي: