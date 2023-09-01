أخر ساعتك 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مع اقتراب فصل الشتاء، بدأ الكثير من المواطنين في مختلف محافظات مصر يتساءلون بشكل مستمر عن مواعيد التوقيت الشتوي الجديد، حيث إن هذه الفترة تؤثر بشكل كبير على النشاطات اليومية، التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، فضلاً عن أن لها فوائد وسلبيات، سنوضحها لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

مواعيد التوقيت الشتوي

في التوقيت الصيفي يتم تقديم عقارب الساعة إلى 60 دقيقة، من أجل استغلال قدر كبير من الضوء الطبيعي، ويستمر التوقيت الصيفي إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل 2023، وفي حال قدوم التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة إلى 60 دقيقة، وذلك يوم 26 أكتوبر، كما يُعتمد التوقيت الشتوي في مصر، ويتم تأخير الموعد من أجل الاستفادة من النوم الإضافي في الصباح والعمل على توفير قدر كبير من الطاقة، كما أن التوقيت الشتوي يكون إلى نهاية شهر أبريل، وعليه يتم تغيير كافة المواعيد الخاصة بالمدارس والموظفين.

ما المقصود من تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي

هناك بعض المفاهيم أو الفوائد من تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي داخل مصر، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-