عاجل تعرف على قرار الحكومه بشأن زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023 – 2024

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكذيب التقارير الواسعة النطاق التي تشير إلى زيادة في المعاشات التقاعدية في سبتمبر. وأصدرت الوزارة بيانًا رسميًا يؤكد عدم وجود زيادة في هذا الشهر، مع الاستمرار في تنفيذ الزيادة المعتمدة سابقًا في أبريل بنسبة 15%. تم تقديم هذه الزيادة مسبقًا لمساعدة المتقاعدين في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي يعاني منها الجميع، مشيرة إلى أنه سيتم صرف معاشات شهر سبتمبر في الموعد المحدد، أي في الأول من سبتمبر، دون أي تجزئة. ورغم ذلك، تدور بعض الأحاديث حول إمكانية رفع المعاشات أو إعادة هيكلتها بعد الموعد المحدد. سنتطرق إلى هذا الموضوع في الفقرة التالية ونتعرف على المعلومات المتداولة بهذا الصدد.

تتم دفع المعاشات التقاعدية على مراحل وفقًا للشرائح المحددة من قبل وكالة الدولة للتأمينات الاجتماعية على النحو التالي:

أصدرت الوكالة الحكومية للتأمينات الاجتماعية بيانًا يفيد بأن المعاشات التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه سيتم دفعها في اليومين الأول والثاني من سبتمبر المقبل.

وتقوم الوكالة بدفع المعاشات التقاعدية التي تتراوح بين 2000 و3000 جنيه من اليوم الثالث حتى اليوم الخامس من سبتمبر المقبل.

أما المعاشات التي تتجاوز 3000 جنيه، فسيتم دفعها لأصحاب المعاشات اعتبارًا من اليوم السادس من شهر سبتمبر المقبل.