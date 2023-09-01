“خبر بمليون جنيه سعادة ترليون مبروك زيادة 3% وفصل الموظفين في 8 حالات فقط ضمن قانون العمل الجديد

خبر بمليون جنيه زيادة 3% وفصل الموظفين في 8 حالات فقط ضمن قانون العمل الجديد يعتبر قانون العمل الجديد واحد من القوانين المميزة التي تم وضعها من خلال الوزارة المختصة بهيئة الموظفين حفاظاً على حقوق كل العاملين في الجهات الخاصة حيث أنه يمنع فصل أي عامل إلا في ثماني حالات فقط علاوة على ذلك سنوضح العلاوة التي تكون نسبتها 3% التي سيتم منحها للعاملين لكن مع وجود بعض الشروط بجانب التعرف على قانون العمل الجديد بشكل تفصيلي تابعوا معنا.

خبر بمليون جنيه زيادة 3% وفصل الموظفين في 8 حالات فقط ضمن قانون العمل الجديد

سيتم تطبيق قانون العمل الجديد قريباً داخل الدولة، وسيحفظ كل الحقوق التي يجب أن يأخذها العامل خاصةً موظفين الجهات الخاصة لأنه يتم فصلهم أحياناً من العمل دون أي مقدمات بالإضافة إلى حرمانهم من نصف رواتبهم أو جزء منها حيث يمنع هذا القانون حظر فصل أي موظف إلا في بعض الحالات التي يجب معرفتها جيداً لتبتعد عنهم حتى تتمكن من الحصول على كل حقوقك.

ما هي الحالات الثمانية التي يفصل بها الموظف

حددت الدولة بعض الحالات التي من الممكن أن يتم فصل أي موظف بها هذه الحالات سيتعرض بها العامل إلى الفصل دون حتى الذهاب إلى المحكمة العمالية من هنا سنتعرف عليهم ففي حال قدم أي موظف أوراق غير صحيحة أو مزورة أو حتى انتحل شخصية شخص آخر فسيتم فصله مباشرةً بالإضافة إلى عمل الموظف أي خطأ أو كارثة تسبب من خلالها إلى وجود مشكلة كبيرة لصاحب العمل لكن لابد أن يتم اخبار الجهات التي تختص في ذلك خلال أربعة وعشرون ساعة لا ننسى أنه لابد أن يلتزم كل موظف بالتعليمات، والقوانين التي يضعها صاحب العمل أيضاً إخبار كل أسرار مكان عمله كذلك إذا اعتدى العامل على صاحب العمل، وتسبب له في العديد من المشاكل الجسدية.

ما المقصود بالعلاوة السنوية 3%

هي نسبة قامت الدولة بوضعها للعمال في القطاع الخاص للعمل على تحسين رواتبهم مع تحسين مستواهم المعيشي حيث سيقوم المجلس القومي للأجور بمتابعة صرف هذه العلاوة السنوية لكن هناك الكثير من الشركات التي لا تمنح هذه العلاوة هذا بسبب وجود الكثير من المشاكل المالية بها لكن لابد أن تقدم الشركة الأوراق التي تؤكد صحة هذا الموضوع ثم بعدها سيتم النظر فيه، والتأكيد على منحها العلاوة أم لا.