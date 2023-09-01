تردد قناة زي الوان Zee Alwan وتابع احدث المسلسلات الهندية والتركية بدون اعلانات

تعد من ضمن القنوات التي تعرض افضل وأشهر المسلسلات التركية والهندية حيث انها تعرض محتواها بشكل مجاني تمامًا دون رسوم أو اشتراك، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة زي الوان Zee Alwan.

قناة زي الوان Zee Alwan

تم الاعلان من قبل إدارة القناة عن تحديث التردد لتجنب مشاكل البث وتقديم افضل محتوى.

تتميز القناة بانها تحتوي على افضل القاعدة الجماهيرية التي تمتلكها بالوطن العربي.

تعرض افضل محتوى من مسلسلات على مدار اليوم.

لا تعرض محتوى اعلاني حتى لا يشعر المشاهد بالملل.

تردد قناة زي الوان Zee Alwan

تردد القناة هو 11277

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة زي الوان Zee Alwan

تردد القناة 11862

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي عرب سات.

كيفية ضبط تردد قناة زي الوان على جهاز الاستقبال