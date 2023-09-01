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تردد قناة زي الوان Zee Alwan وتابع احدث المسلسلات الهندية والتركية بدون اعلانات
تردد قناة زي الوان Zee Alwan وتابع احدث المسلسلات الهندية والتركية بدون اعلانات
تعد من ضمن القنوات التي تعرض افضل وأشهر المسلسلات التركية والهندية حيث انها تعرض محتواها بشكل مجاني تمامًا دون رسوم أو اشتراك، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة زي الوان Zee Alwan.
قناة زي الوان Zee Alwan
- تم الاعلان من قبل إدارة القناة عن تحديث التردد لتجنب مشاكل البث وتقديم افضل محتوى.
- تتميز القناة بانها تحتوي على افضل القاعدة الجماهيرية التي تمتلكها بالوطن العربي.
- تعرض افضل محتوى من مسلسلات على مدار اليوم.
- لا تعرض محتوى اعلاني حتى لا يشعر المشاهد بالملل.
تردد قناة زي الوان Zee Alwan
- تردد القناة هو 11277
- معامل تصحيح الخطأ هو 5/6
- معدل الاستقطاب عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة زي الوان Zee Alwan
- تردد القناة 11862
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل الاستقطاب عمودي.
- القمر الصناعي عرب سات.
كيفية ضبط تردد قناة زي الوان على جهاز الاستقبال
- يتم في البداية بالنقر على زر القائمة من الريموت الكنترول.
- ثم يتم القيام بالذهاب إلى تبويب التركيب من بين الخيارات الظاهرة أمامك.
- اختيار القمر الصناعي المناسب ما بين النايل سات والعرب سات.
- تحديد التركيب اليدوي أو إدخال تردد القناة يدوي.
- كتابة البيانات الخاصة بالتردد بشكل صحيح في المكان المخصص لها.
- بعد ان يتم الانتهاء من إدخال البيانات يجب عليك النقر على زر بحث حتى يتم ظهور القناة على الشاشة.
- كما انه بعد ان يتم انتهاء البحث قم بحفظ القناة من خلال الضغط على حفظ ويمكننا وضعها في القنوات المميزة والمفضلة.