منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية: كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 العراق

ما زالت عمليات ابحث تتزايد بشكل كبير في الوقت الحالي، حول كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، حيث إن ذلك جاء تزامنًا مع إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقرب الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الكشوفات في الساعات القليلة المقبلة، حتى يتعرف عليها جميع المواطنين، وفي السطور التالية نوضح لكم طريقة تحميل الكشوفات بكل سهولة.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، إمكانية القيام باستخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

أولاً يجب الذهاب إلى منصة مظلتي.

ثم يتم على الفور التوجه إلى “قسم الخدمات الإلكترونية”.

وعليه يجب اختيار الدفعة والوجبة.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الضغط مباشرة على أيقونة “تنزيل”.

ليتم في النهاية تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في الرعاية الاجتماعية بكل سهولة. .

شروط الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

جاءت أهم شروط القبول في الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون عراقي الجنسية.

مقيم في دولة العراق بشكل دائم.

يجب وأن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 60 عامًا للرجال.

لابد أن يتراوح عمر النساء من 15 إلى 55 عامًا حتى يتم قبولهم.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل واضح وصحيح.

يذكر أن دولة العراق حريصة على دعم جميع المواطنين ماديًا ومعنويًا، بما تُساهم كل هذه المساعدات في توفير حياة كريمة لهم والتخفيف العبء الاقتصادي عن الكثير منهم.