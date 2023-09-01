اصرف برحتك “بشرى سارة لـ11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والتنفيذ يبدأ  خلال ساعات

يتوجه اهتمام أصحاب المعاشات نحو صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها،و يبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر لعام 2023 اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر، وذلك بموجب الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ إبريل الماضي بنسبة 15% لجميع المستحقين، وتتراوح الزيادة بين 170 جنيهًا كحد أدنى و1635 جنيهًا كحد أقصى، وهذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يتم فيه صرف المعاش بالزيادة المعتمدة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على موعد صرف المعاشات الحكومية.

موعد واماكن صرف المعاشات. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن الآن صرف معاشات أغسطس 2023 بنسبة زيادة تصل إلى 15%، وذلك عبر عدة وسائل. يشمل ذلك مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة. الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن مجموعة من الخدمات المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، ومن بين هذه الخدمات تتوفر إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الإنترنت، وذلك عن طريق زيارة الموقع واتباع بعض الخطوات البسيطة، للوصول إلى الخدمة، يجب القيام بالخطوات التالية: 1. الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط المتوفر. 2. إدخال رقم الهوية الوطنية. 3. استخدام اسم الأم الأول باللغة العربية. باتباع هذه الخطوات، يمكن للمستخدم الاستفادة من خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بشكل مباشر ومريح عبر الإنترنت.