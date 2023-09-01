رابط results mlazemna نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

تم الانتهاء خلال ايام من امتحانات السادس الابتدائي الدور الثاني بالعراق ويرغب الكثير من لحظة انتهائها بالتعرف على النتائج والتي ستظهر بشكل الكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثاني

نتائج السادس الابتدائي 2023 بالعراق الدور الثاني

سيتم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 والتي ستظهر خلال ايام قليلة بعد ان يتم الانتهاء من كافة اعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق منها حتى يتم حصول الجميع على حقوقهم في كافة المحافظات ومنها الكرخ الثالثة والرصافة الأولى وعدد من المحافظات الاخرى وستظهر على موقع الوزارة.

اقرا ايضًا:رابط epedu.gov.iq نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2023 موقع وزارة التربية العراقية

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثاني

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني ويتم من خلال موقع الوزارة او موقع نتائجنا، حيث انه مخصصة من قبل الوزارة ويمكننا الاستعلام عن نتائج الامتحان السادس الابتدائي من خلال اتباع الخطوات التالية: