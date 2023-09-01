رابط results mlazemna نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية
رابط results mlazemna نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية
تم الانتهاء خلال ايام من امتحانات السادس الابتدائي الدور الثاني بالعراق ويرغب الكثير من لحظة انتهائها بالتعرف على النتائج والتي ستظهر بشكل الكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثاني
نتائج السادس الابتدائي 2023 بالعراق الدور الثاني
سيتم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 والتي ستظهر خلال ايام قليلة بعد ان يتم الانتهاء من كافة اعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق منها حتى يتم حصول الجميع على حقوقهم في كافة المحافظات ومنها الكرخ الثالثة والرصافة الأولى وعدد من المحافظات الاخرى وستظهر على موقع الوزارة.
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الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثاني
يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني ويتم من خلال موقع الوزارة او موقع نتائجنا، حيث انه مخصصة من قبل الوزارة ويمكننا الاستعلام عن نتائج الامتحان السادس الابتدائي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- لابد من القيام في بداية الامر من قبل الطالب أو ولي أمره الدخول على موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا
- ثم يتم القيام بالنقر على رمز التحقق البصري للدخول إلى البوابة الرسمية.
- بعد ذلك يتم اختيار نتائج الاختبارات.
- ثم يتم تحديد نتائج الصف السادس الابتدائي.
- كتابة رقم المقعد والاسم في المكان المخصص لها.
- يتم الضغط على زر إظهار النتيجة وستظهر امامك بكل التفاصيل.
- تعد هي من ضمن النتائج الهامة والتي يبحث عنها الكثير خلال تلك الفترة حيث انها تعتبر فرصة لمن لم يحالفهم الحظ.