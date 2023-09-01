رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس thanwya.com

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حالة من القلق بدأت تظهر على عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة عن اقتراب الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، بعد أن أنهوا الامتحانات الأسبوع الماضي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور”رضا حجازي” أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سوف يتم اعتمادها بشكل رسمي بعد الإنتهاء من عملية التصحيح لاوراق الإجابة الخاصة بالطلاب في جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يتم اعتماد النتيجة بعدها من قبل الوزير ثم الإعلان عنها رسمياً وذلك سوف يكون في غصون اسبوعين من تاريخ انتهاء امتحانات الدور الثاني ، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023.

وأشار “حجازي” خلال حور له على قناة mbc مصر أن الوزارة سوف تعلن عن النتيجة قبل الإنتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على النتيجة والتقديم في معاهد وكليات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023