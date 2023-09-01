الإعلان الأول .. متي تعرض الحلقة الجديد من مسلسل قيامة عثمان 131 الموسم الخامس على قناة atv التركية

يتراقب الكثير الاعلان عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 من الموسم الخامس حيث من المتوقع ان يكون احداثة مليئة بالحماس والاثارة ويعد من المسلسلات الدرامية الاكثر مشاهدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على متي تعرض الحلقة الجديد من مسلسل قيامة عثمان 131.

متي تعرض الحلقة الجديد من مسلسل قيامة عثمان 131

هو من ضمن أهم المسلسلات التركية التاريخية والتي حقق نجاحًا ساحقًا في تركيا والوطن العربي، وتم الاعلان من قبل الشركة المنتجة عن الموسم الجديد والذي يحتوى على عدد من المفاجاة للمشاهدين كما انه لم يتم حتي الان الاعلان عن موعد عرضه ومن المتوقع ان يتم عرض المسلسل في بداية شهر أكتوبر من العام الجاري.

قيامة عثمان الموسم الخامس

صرحت قناة اي تي في ATV التركية عن عرضها مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 131 الموسم الخامس على شاشتها في يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما انه سيعرض على قناة اليرموك وقناة الفجر الجزائرية يوم الخميس كل أسبوع وايضًا يعرض على قناة الصعايدة.

تردد قناة الفجر علي النايل سات 2023

يمكننا ان نستمتع بالموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان على القناة من خلال التردد الاتي.

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12654

معدل الترميز 27500

جودة القناة SD

سيبدأ الجزء الخامس في عرضه على القنوات الناقلة لها والتي تم عرضها من قبل في بداية أكتوبر ويتميز ببعض من الأحداث مشوقة والمثيرة وقد تم عرض الموسم الثاني والثالث في نفس الموعد وهو شهر اكتوبر ويقال ان هذا اموسم هو الموسم الاخير ولكنه لم يتم التاكيد على هذه المعلومة.