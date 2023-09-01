مسابقة الحلم 2023…. رابط وشروط الاشتراك في مسابقة الحلم dream.mbc.net

مسابقة الحلم 2023، تعد من أشهر المسابقات العربية التي لها عدد كبير من المتابعين من شتى أنحاء العالم يتم عرضها على قناة mbc التابعة لشبكة قنوات mbc السعودية، استطاعت المسابقة أن تكتسب مصداقية بسبب الجوائز المقدمة والتي تخطت الـ 3 ملايين دولار امريكي، هذا بالإضافة إلى الجوائز الاسبوعية والشهرية،تم عرض مسابقة الحلم للمرة الأولى في عام 2006 تقديم الاعلامي المتميز “مصطفى الاغا” واستطاع منذ هذا التوقيت أن يحظى على اعجاب الملايين من المتابعين من شتى أنحاء الوطن العربي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وشروط الاشتراك في مسابقة الحلم …

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

حيث أعلنت مسابقة الحلم عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين الاشتراك في مسابقة الحلم والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المشترك لا يقل عن 18 عام.

أن يكون المشترك من أصول عربية .

ألا يكون المشترك له صلة أقارب من مسؤولي مسابقة الحلم.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

حيث تتيح مسابقة الحلم الإشترك بعدة طرق وهي: