صحيفة عكاظ تؤكد انتقال محمد صلاح إلي اتحاد جدة السعودي ... قيمة الصفقة خيالية

تم الاعلن من قبل صحيفة عكاظ السعودية عن انه سيتم انضمام محمد صلاح إلى جدة خلال ايام وذلك بعد ان رفض نادي ليفربول كما انه تم النشر من قبل بعض من الصحف الانجليوية عن رفضها للانضمام ومن خلال مقالنا سنتعرف على صحيفة عكاظ تؤكد انتقال محمد صلاح.

صحيفة عكاظ تؤكد انتقال محمد صلاح

اعلنت الصحيفة امس عن حقيقة انتقال محمد صلاج وانه سيتم حضور من خلال طائرة خاصة ارسلت له من نادي جده ومن المنتظر انم يتم ذهاب عند الوصول للاستاد الأمير عبدالله الفيصل لحضور مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال والتي ستقام اليوم في تمام الساعة التاسعة.

كما ان هناك بعض من المعلومات الاخري التي تؤكد انضمام صلاح للاتحاد، وقد صرح بعض من الاعلامين ومنهم تامر أمين في برنامج تليفزيوني أن صلاح وقع بالفعل لاتحاد جدة وانه سيتم الانتهاء من عقد ليفربول من يوم الجمعة امس.

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انتقال محمد صلاح لجده اليوم ومشاركة اول مباراة

نشرت عدد كبير من الصحف والتي تؤكد على خبر انتقال صلاح للدوري السعودي، وقد أكد خلالها أن نادي الاتحاد سيعلن عن صفقتين خلال الساعات القادمة ومنهم الصفقة القوية والتي كان ينتظرها وهي محمد صلاح وانضمامه للنادي ويوجد بعض من الصحف الاخري التي نفت هذه الأنباء مؤكدة أن ليفربول متمسك بصلاح وذلك رغم رفع المبلغ وذلك رغم رفع المبلغإلى 150 مليون يورو للنادي وان بقاء محمد صلاح في ليفربول بسبب رفض المدرب يورغن كلوب رحيل الفرعون المصري.