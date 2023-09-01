أصحاب المعاشات اغتنوا من جديد.. صرف معاش شهر سبتمبر بزيادة وصلت إلى 1635 جنيه

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بصرف معاشات شهر سبتمبر 2023، وذلك بقيمة الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، حيث إن عمليات الصرف ما زالت قائمة في الوقت الحالي عبر كافة المنافذ والأماكن المخصصة للصرف، فضلاً عن أن قيمة المعاشات تأتي بالزيادة المقررة دون نقص، إضافة إلى أن ذلك موجهة لنحو 11 مليون قائم ومستفيد بالصرف، وفي السطور التالية نوضح لكم قيمة الزيادة التي يتم صرفها.

صرف معاشات شهر سبتمبر بقيمة الزيادة

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أن قيمة الزيادة التي تم صرفها لهذا الشهر بلغت نحو 15% من قيمة المعاش الأساسي، على أن تراوحت الزيادة من 175 جنيه إلى 1635 جنيه كحد أقصى، فضلاً عن أن ذلك جاء وفقًا للقانون المنصوص عليه لعام 2019، إضافة إلى أن الزيادة تم البدء في صرفها من شهر أبريل الماضي بدلاً من يوليو وفقًا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح لكي يتم تخفيف العبء على الكثير من المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر في جميع المحافظات

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي، على جميع أماكن الصرف المعنية بالاستعداد التام لصرف معاشات شهر سبتمبر على مستوى الجمهورية، ويكون الصرف من أماكن البريد المصري وكذلك البنوك العاملة في مصر من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 وهو أول أيام العمل في جميع الأجهزة العاملة في الدولة، كذلك هناك إمكانية لصرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الألي لتخفيف العبء عن المواطنين.