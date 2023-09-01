 “ظهرت رسميًا” هنا رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 في العراق عبر results.mlazemna

للوصول إلى نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 في العراق، يمكنك استخدام عدة طرق، واحدة منها هي زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق، يمكنك البحث عن قسم النتائج والاعتراضات والعثور على رابط نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 ،ويحتوي الموقع على جميع المعلومات اللازمة بالإضافة إلى رابط مباشر للنتائج.

كما توجد طريقة أخرى يمكنك استخدامها للوصول إلى النتائج، وهي من خلال زيارة موقع “results.mlazemna” الذي يتم تحديثه بشكل دوري. من خلال هذا الموقع، يمكنك تحميل ملف PDF الذي يحتوي على النتائج وفقًا للمحافظة التي تنتمي إليها. يمكنك البحث في الملف باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بك واختيار المحافظة المناسبة، ثم تحميل الملف الخاص بالنتائج.