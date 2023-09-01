روح اشتري وخزن طول الشهر زيت وسكر”.. هل تم إضافة 100 جنيه بالتموين.. توضيح هام حول أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

حقيقة اضافة 100 جنيه علي بطاقة التموين تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خبرًا عن زيادة قيمة الدعم التمويني بقيمة 100 جنيه في شهر سبتمبر 2023، وقد أسعد هذا الخبر الملايين من أصحاب البطاقات التموينية، خاصة في ظل الغلاء الذي تشهده البلاد في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في هذا المقال، سنتعرف على حقيقة هذا الخبر.

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في شهر سبتمبر 2023

بينما تسعى أعداد كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية إلى معرفة حقيقة خبر بطاقات التموين بقيمة 100 جنيه في سبتمبر 2023، والتي أثارت جدلاً في الشوارع المصرية المحتاجة، إلا أن الأخبار مشجعة، خاصة في مصر، وتواجه الأسر ارتفاع أسعار الشراء حيث تحتاج إلى سلعة وبقالة، من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة د. ويعترف “علي المصيلحي” بأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في البطاقات التموينية مؤخراً، وأنها ليست مسؤولة عن إصدار هذه القرارات، ولم يتخذ بعد قرارا في هذا الشأن.

وزارة التموين ترد على خبر اضافة 100 على بطاقة التموين

لكن المصيلحي أكد في حوار مع الإعلامي رامي رضوان على قناة دي إم سي أن الوزارة مستمرة في توزيع 5 أرغفة خبز يوميا على المواطنين وتقرر حصص إعاشة بقيمة 50 جنيها للفرد شهريا وأن الأمر ليس كذلك، الحقيقة هي أن هناك أخبارًا تطفو على الخريطة يشير إليها بإصبعه، وأكد أن هذه الرسالة غير صحيحة ومربكة، وطالب المواقع بالتأكد من دقتها قبل نشر هذه الرسالة.

مقررات السلع التموينية لكل بطاقة

يتم تحديد توريد المواد التموينية لكل بطاقة حسب عدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، كما هو محدد في بروتوكول توزيع المواد التموينية أدناه.

إصدار زجاجة زيت واحدة سعة 800 مل للشخص الواحد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة.

يخصص لكل شخص كيلوغرام واحد من السكر حسب الحاجة، وبحد أقصى 6 كيلوغرامات من السكر لكل بطاقة، صرف كيلو أرز لكل بطاقة لأقل من 4 أشخاص و2 لكل بطاقة لـ 4 أشخاص وأكثر، كبديل للأرز، عبوة واحدة من المعكرونة سعة 800 جرام لوجبة لأقل من 4 أشخاص و2 عبوة 800 جرام لوجبة لأربعة أشخاص أو أكثر.