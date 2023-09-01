“جددها وانت قاعد مكانك واستلمها في نفس اليوم”.. رابط تجديد بطاقة الرقم القومي عبر موقع السجل المدني في 5 دقائق

رابط تجديد بطاقة الرقم القومي، الالاف من المواطنين يبحثون عن رابط تجديد بطاقة الرقم القومي بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن امكانية تجديد بطاقة الرقم القومي عبر موقع السجل المدني اونلاين في 5 دقائق فقط وذلك تسهيلا على المواطنين خاصة كبار السن، ومن خلال نفس الموقع يمكنك الاستفادة من الخدمات الالكترونية المتاحة خلاله مثل:”استخراج البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد والقيد العائلي”، واليكم خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي بدون مجهود وخلال دقائق معدودة، فتابعونا.

رابط تجديد بطاقة الرقم القومي

ويمكنك زيارة رابط تجديد بطاقة الرقم القومي في أي وقت على مدار اليوم، حتى يتم التجديد في أقل وقت، وبعدها يمكنك استلامها في نفس اليوم، فقط اتبع ما يلي:

الدخول على موقع السجل المدني.

اختر الخدمات الالكترونية.

اختر تجديد بطاقة الرقم القومي.

قم بادخال البيانات الخاصة بك بشكل كامل وصحيح، من خلال استمارة الكترونية ستظهر أمامك.

اختر طريقة سداد الرسوم المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية سواء عبر الدفع الإلكتروني أو النقدي عند الاستلام.

اضغط على كلمة “الموافقة” للاستمرار في تنفيذ الخدمة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين 2023

وقد اشترطت وزارة الداخلية حتى يتم استخراج بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد أو القيد العائلي الكترونيا عبر الانترنت، أن يكون المستند المطلوب استخراجه إلكترونيا مطابقا للبيانات المسجلة في مكاتب السجل المدني.

كيفية استلام بطاقة الرقم القومي 2023 في نفس اليوم

صرحت مصلحة الأحوال المدنية أنه تم تخصيص الخط الساخن:”15340″ حتى يتم الاتصال عليه من قبل راغبي استخراج بطاقة الرقم القومي، ليتم الاخطار بالعنوان الذي يريد أن ترسل عليه البطاقة في نفس اليوم بسهولة.

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة 2023