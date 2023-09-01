يا فرحتك يا سعدتك يا هناك يا جماله… شوف مفاجئتنا الكبرى فرحة بالملاييين صرف علاوات للمعاشات لكل مواطن من تلك الفئات والسبب

موعد صرف علاوات المعاشات لشهر سبتمبر من التواريخ التي ينتظرها الكثيرون في جمهورية مصر العربية، حيث يشكل هذا الموعد اليوم الذي يحصلون فيها على مستحقاق المعاش، ومع الإعلان الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي والذي تضمن حصول أصحاب المعاشات على زيادة زاد الإقبال على الاستفسار عن الموعد المحدد للصرف.

موعد صرف علاوات المعاشات لشهر سبتمبر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف علاوات المعاشات لشهر سبتمبر 2023، وقد حددت المواعيد بناءًا على فئة بحسب قيمة المعاش، وجاء موعد الصرف كالآتي:

حدد يومي 1 و2 سبتمبر لصرف معاش الشريحة الأولى التي تتقاضى معاشاً أكثر من 1000 جنيه، وحدد يومي 3 و4 سبتمبر لصرف معاش الشريحة الثانية التي تتقاضى معاشاً أكثر من 2000 جنيه، وسيتم صرف معاش الشريحة الثالثة التي تتقاضى معاشاً أكثر من 3000 جنيه في يومي 5 و6 سبتمبر، كما سيستفيد من الزيادة نحو 11 مليون مستحق للمعاشات، وقد بلغت قيمة الزيادة الإجمالية لإجمالي المعاشات نحو 11 مليار جنيه، أيضًا، يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش الجديد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويأتي هذا الصرف بعد صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

يمكن للأفراد المستحقين للمعاش صرف معاشاتهم لشهر سبتمبر 2023 من خلال مجموعة من الأماكن التي توفر هذه الخدمة، والتي تضمنت:

مكاتب البريد، البنوك التجارية بمختلف فروعها، بنوك القرى، المحافظ الإلكترونية للهاتف الجوال الخاص بصاحب المعاش، فروع بنك ناصر الاجتماعي، المنافذ الخاصة بشركة فوري، ماكينة الصرف الآلي ATM.

جدول زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023

تضمن إعلان وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، فضلًا عن موعد صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2023، وقيمة الزيادة لكل فئة جدول زيادة المعاشات للشهر القادم سبتمبر، والموضح فيما يلي:

الشريحة

قيمة المعاش قبل الزيادة

قيمة المعاش بعد الزيادة

الأولى (أكثر من 1000 جنيه)

1300 جنيه

1495 جنيه

الثانية (أكثر من 2000 جنيه)

2300 جنيه

2645 جنيه

الثالثة (أكثر من 3000 جنيه)

3500 جنيه

4025 جنيه