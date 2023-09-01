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رابط admhec.gov.jo نتائج القبول الموحد في الجامعات الاردنية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ موقع وحدة تنسيق القبول المركزي في الأردن
رابط admhec.gov.jo نتائج القبول الموحد في الجامعات الاردنية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ موقع وحدة تنسيق القبول المركزي في الأردن
يبحث الكثير عن كيفية التعرف على نتائج القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية والتي تعمل على تحديد مسار تعلمهم والتعرف على معدلهم للقبول في الثانوية العامة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج القبول الموحد في الجامعات الاردنية.
نتائج القبول الموحد في الجامعات الاردنية
يرغب الكثير التعرف على الفرصة التي تضمن لجميع الطلاب في الالتحاق بالجامعات الحكومية من خلال المعدل الحاصلين عليه حيث انه يتم القيام بعملية القبول في الجامعات من خلال الدخول على الموقع الالكتروني وهي من الفرص التي تضمن للجميع الالتحاق بالجامعات.
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كيفية التسجيل في القبول الموحد
يمكن التسجيل في القبول الموحد من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم القيام في بداية الامر بالدخول إلى موقع القبول الموحد للتسجيل في الجامعات الأردنية.
- ثم يتم القيام بإنشاء حساب جديد.
- يتم القيام إدخال جميع البيانات المطلوبة ومنها الاسم الكامل للطالب، ورقم الجلوس في الثانوية العامة، ومعدل الثانوية العامة.
- بعدها يتم اختيار الكليات والتخصصات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
- القيام بتحميل صورة شخصية للطالب.
- لابد من ان يتم القيام بدفع رسم التسجيل.
- كما انه يحب ان يتم التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة في المكان المخصص لذلك.
- ثم يتم اختيار الكليات والتخصصات التي يرغب الطالب في التقدم لها بناء على المعدل الخاص بهم.
- حيث يتم الالتزام بحضور الامتحانات الخاصة بالقبول الموحد وانه يمكننا التعرف على كافة المعلومات من خلال الدخول على الموقع الخاص بالتنسيق.