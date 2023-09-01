“كونجرات مليون سعادة ليك هتشوفها” ما خلاص الفرحة طايرة هتشغل 3 أيام وتريح 4 قرار هام بالإضافة مكافأة نهاية الخدمة% الأن قانون العمل

تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة تصدرت تساؤلات العديد من الناس المقبلين على سن المعاش أو من سيبلغون ٦٠ سنة من العمر عن مستحقاتهم بعد إنهاء العمل والتقاعد، وكانت الابرز على مواقع البحث وهو ما سنبينه في العناوين التالية مع ذكر بعض المستحقات لبعض الوظائف.

التقاعد ونهاية الخدمة

من المتعارف عليه انه عند وصول الموظف العامل بالدولة باختلاف بمؤسساتها الي سن ٦٠ عام فإنه يتقاعد عن العمل، كما تقوم الدولة بصرف مبلغ مالي فيما يعرف بالمعاش عوضا عن عدم عمله ولمى يكون له دخل يعينه على المعيشة، كما تقوم بعض المؤسسات في الدولة بصرف مبلغ مالي باختلاف الوظيفة بعمالها المقبلين على سن التقاعد فيما يسمى مكافأة نهاية الخدمة، وسوف نبين بعض هذه المستحقات في العنوان التالي.

القيمة المالية للمتقاعدين عن العمل

يتم صرف معاش لمن يتقاعد عن العمل بقيمة مالية تختلف باختلاف الوظيفة، فنجد أن معاش المتقاعد يتم تحديده بناء على آخر اجر شهري تقاضاه، حيث يكون بصفة عامة بنسبة ٧٥٪ من قيمة الراتب الاخير، حيث يتم ضرب عدد أشهر الخدمة في قيمة راتبه الاخير الذي حصل عليه قبل التقاعد ثم قسمة الناتج على ٦٠٠ وهكذا يحصل على قيمة تقاعده لأي وظيفة كانت، وذلك تبع ما ينص عليه قانون المعاشات المصري.

قيمة مكافأة نهاية الخدمة

نص القانون الخاص برواتب المتقاعدين عن العمل البالغين سن ٦٠ سنة على استحقاقهم المكافأة نهاية الخدمة من المؤسسات التي يعمل بها، وذلك حيث نصت على أنه يحصل على مكافأة بقيمة نصف اجر شهر لأول خمس سنوات عمل وأجر شهر على كل سنة من السنوات التي تلي الخمس الأولى، كما أكدت على أنه يتم حسابها بناء على آخر اجر تقاضاه المتقاعد أيضا.

الفئات التي ترث المعاش

في حال توفي الحاصل المتقاعد فإنه تتحدد الفئات التي تحصل على معاشه أو ترثه من بعده، وهي اولا فئة الأبناء حيث يكون نصييهم من المعاش النصف على أن يوزع بالتساوي بينهم، وأما الفئة الثانية فهي فئة الارامل حيث يكون نصييهم هو ربع المعاش وفي حال كانت اكثر من ارملة يتم توزيعه بينهم بالتساوي، أما الفئة الثالثة فهي فئة الاخوة والاخوات والاب والام على أن يتم توزيعها بينهم كما هو مقرر في نص القانون الخاص بالمعاشات.