“ايه اللي حصل في حلقة سفاح الجيزة النهاردة؟؟”.. مقتل فادية والعثور على جثة هالة.. احداث مثيرة

يتسائل الكثير من محبي الأعمال الدرامية عن ايه اللي حصل في حلقة سفاح الجيزة النهاردة الذي تمكن من أن يحتل التريند بسهولة خلال الفترة الماضية، حيث يعرض مسلسل سفاح الجيزة مساء الخميس من كل أسبوع على منصة شاهد، ويتم عرض حلقتين في نفس اليوم، واليكم ملخص ما شهدته الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل سفاح الجيزة الذي يحمل الكثير من الاحداث المثيرة.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل سفاح الجيزة

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل سفاح الجيزة باستقبال “جابر” رسالة على الواتس من شخص مجهول يخبره بأنه يعلم كل شىء ليصاب “جابر” بحالة من التوتر ويطلب منه الشخص الغامض تسليمه ربع مليون جنيه وإلا سيخبر البوليس، ولا يزال الضابط حازم مستمر في البحث عن سر اختفاء البنتين هالة وزينة ويذهب للتحقيق مع مخرج إعلانات، ومن خلال فلاض باك لسنة 1990 تظهر لنا معركة شرسة بين أم جابر وزوجها، تضرب فيه أم جابر زوجها بمنتهى القسوة أمام أعين جابر الذي تعهد بمعرفة من الشخص الغامض يذهب جابر بالأموال للشخص الغامض ليكتشف أنه فتاة لديه في المصنع تقوم بابتزازه فيقوم بقتلها، وفادية تتحدث مع اختها وتخبرها أن جابر قد يعطيها المال آخر الأسبوع وسط تشكيك أختها في كلامه، ويستمر جابر في الحكي لزينة عن مشاكله ومنها مشكلته مع زوجته، ثم تلح فادية على جابر من أجل الحصول على الأموال ليتفقا على تسلميها البضاعة، وتحضر إليه ليتعاركا معا ثم يقتلها بدم بارد.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل سفاح الجيزة

بدأت الحلقة بدفن جثة فادية،ثم يظهر جابر وهو جالسا في منزله بجوار حوض السمك ويطبخ لنفسه كعادته المفضلة ويبدأ في تذكر مشاهد من طفولته، حيث يتذكر في طفولته القهر من أمه التي حبسته في قفص لأنه سرق ساندوتش من عربة الكبدة الخاص بها، وتتمكن الشرطة من العثور على جثة هالة وجابر يطمئن زينة بأنه لن يحدث شئ، بالعودة لعام 2018، يتضح وفاة هالة بجوار زينة في الفندق، وقيام زينة بدفن جثة هالة في شنطة بتحريض من جابر أو محيي كما يتحدث معها، أم جابر تسأله عن فادية وهو ينفي أنه يعلم عنها شيئا.