“الحق نفسك لتكون منهم”.. المصرية للاتصالات تعلن تعطيل الإنترنت عن هؤلاء المواطنين وتوضح السبب

أصدرت شركة المصرية للاتصالات قرارا خلال الفترة الأخيرة يتضمن تعطيل الإنترنت عن عدد من المواطنين على مستوى الجمهورية بعد أيام قليلة من الآن، كشفت المصرية للاتصالات السبب وراء ذلك مقدمة الحل الذي سيحيل دون قطع خدمات الانترنت عنهم، واليكم التفاصيل.

تعطيل الإنترنت عن هؤلاء المواطنين

حيث صرحت المصرية للاتصالات في بيان رسمي لها إنه سيتم فصل الإنترنت الأرضي وخدمة الواي فاي عن عدد من أصحاب الخط الأرضي، والمشتركين في خدمات الانترنت التابعة لأي شركة من شركات الاتصالات الأربعة “أورونج، فودافون، اتصالات، وي”، وذلك بعد أيام قليلة من الآن بسبب عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي، مما يعني أن أي شخص لم يسدد فاتورة التليفون الأرضي خلال الأيام القادمة قبل حلول منتصف الشهر الجاري سيطبق عليه هذا القرار، وسيكون مما سينقطع الإنترنت المنزلي عنه.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 بطريقة الكترونية بسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.

قم بادخال كود المحافظة التي تقطن بها.

ادخل رقم الهاتف الارضي بشكل كامل وصحيح.

الضغط على إظهار الفاتورة.

خلال لحظات ستظهر لك جميع الفواتير المستحقة والتي يجب سدادها.

سداد فاتورة التليفون الارضي 2023

وبالفعل فقد بدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيهات كحد أدني أو ١.٥% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة والغرامة المقررة، ويمكنك سداد فاتورة التليفون الارضي 2023 من خلال: